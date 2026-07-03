Temuco: Sujeto que amenazó a su expareja con un machete fue detenido

Un sujeto acusado de amenazar de muerte a su expareja con un machete en la comuna de Temuco (Región de La Araucanía) fue detenido este viernes por Carabineros.

El hecho fue advertido a través de un llamado de emergencias a Seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco, en el que se alertó que una mujer beneficiaria de medidas de protección estaba siendo amenazada por su expareja con un arma blanca en un domicilio ubicado en calle Uno Norte, en la localidad de Labranza.

Carabineros concurrió al lugar y divisó al presunto agresor, que intentó huir al percatarse de la presencia policial. Sin embargo, fue detenido por los funcionarios que ingresaron a la vivienda debido a que se trataba de un delito flagrante.

La víctima denunció que el sujeto ingresó al inmueble por una ventana, tomó un machete y la amenazó de muerte a ella y a su hija menor de edad, que no mantiene vínculo familiar con el agresor.

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, condenó el hecho y señaló que "la violencia contra las mujeres es un problema grave que exige respuestas claras, coordinadas y oportunas. Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de las víctimas y el fortalecimiento de las redes de apoyo".