Tres menores detenidos por atacar con bombas molotov a carabineros en el INBA

Un operativo del OS9 de Carabineros permitió ayer la detención de tres menores de edad, de 14, 15 y 16 años, vinculados a múltiples ataques incendiarios contra personal policial durante el mes de octubre en las inmediaciones del Internado Nacional Barros Arana (INBA), en la comuna de Santiago.

La investigación se centró en el lanzamiento reiterado de bombas molotov dirigidas hacia los uniformados que resguardaban el sector, en el contexto de manifestaciones estudiantiles que derivaron en graves episodios de violencia.

Gracias a un análisis de las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Santiago, los efectivos policiales lograron individualizar a los adolescentes y establecer su participación directa en los desórdenes, lo que permitió obtener las órdenes de detención correspondientes.

"Estos hechos constituyen delitos graves sancionados por la Ley sobre Control de Armas y dicen relación básicamente con el lanzamiento de artefactos incendiarios en contra de personal de Carabineros que se encontraba en el lugar con la intención de restablecer el orden y la seguridad pública", explicó el fiscal Nicolás Beyer, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Respecto a las medidas cautelares, la justicia determinó la internación provisoria para dos de los imputados, a quienes "se les atribuyó la mayor cantidad de hechos participativos en el lanzamiento de los artefactos incendiarios", detalló el persecutor.

El tercer involucrado quedó bajo la medida de arresto domiciliario nocturno.