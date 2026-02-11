Gobierno busca destrabar reforma al sistema político con mesa de trabajo

El gobierno busca destrabar la reforma al sistema político con una mesa de trabajo con los partidos más pequeños del oficialismo, mientras que -en paralelo- el Servel ya comenzó el proceso de notificación a las colectividades que no lograron la mínima representación en las últimas elecciones.

La iniciativa que busca cambiar el sistema se encuentra estancada en la Cámara tras su aprobación en general en el Senado, desde donde salió con 54 indicaciones.

Organizada por la Segpres, la mesa de trabajo juntó en su primera sesión a los partidos Radical, Ecologista, Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

Desde este partido, Jaime Mulet dijo que "hay ambiente para lograr tres o cuatro modificaciones que pueden ser importantes, por ejemplo poner mayores exigencias en la constitución de un partido, pero exigencias que signifiquen eso y no la imposibilidad de armar un partido".

"En segundo lugar, es muy importante sancionar a aquellos diputados o senadores que siendo elegidos por un partido, más bien utilicen el partido y después renuncien y se vayan, con la pérdida del escaño o sanciones económicas", añadió.

Mulet recalcó que "es muy importante que los acuerdos colectivos de los comités tengan valor, para que cada parlamentario no ande negociando por sí mismo".

Notificaciones del Servel

Al ser consultado sobre este tema, Mulet dice que no ha recibido una notificación del Servel, aunque adelantó que ya trabajan en apelar, apuntando a que sí tienen los cuatro parlamentarios mínimos para seguir en funcionamiento.

En el caso de Evópoli, tienen dos diputados y dos senadores, lo que de acuerdo a una interpretación previa no sirve, ya que todos deben ser del mismo comicio y los senadores están actualmente a mitad de su periodo.

El diputado Jorge Guzmán comentó que "nosotros no hemos sido notificados, ni por parte del Tribunal Electoral ni el Servel respecto a una eventual disolución del partido, y sin perjuicio de eso, nosotros tenemos la convicción que cumplimos con los requisitos legales de existencia de un partido político, esto es tener a lo menos cuatro parlamentarios electos, pero ahí se da el absurdo que un partido político haya logrado tener cinco senadores y tres diputados, y esos senadores no tienen la posibilidad de ir a la reelección".

"Se interpretará entonces con cinco senadores y tres diputados electos que ese partido político no cumple con los requisitos electorales de tener cuatro parlamentarios electos en la última elección. A nosotros nos parece que es una interpretación extrema y que en definitiva no responde al espíritu de la existencia de la Ley de Partidos Políticos", lamentó.