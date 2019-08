Oposición recrimina a Huenchumilla por ley corta antiterrorista

Luego que este miércoles se aprobara en el Senado la idea de legislar el proyecto de ley corta antiterrorista propuesto por el Gobierno, en el que la oposición votó dividida, algunos parlamentarios de la ex Nueva Mayoría apuntaron sus dardos contra el senador DC Francisco Huenchumilla, quien lideró las conversaciones con La Moneda.

Durante su intervención en el debate de esta iniciativa, el ex intendente de La Araucanía aseguró que "la centroizquierda se perdió en una comedia de equivocaciones", tras lo que el resto de las colectividades lo recriminó por los "errores de forma" que impidieron llegar a un acuerdo y por "interpelar a otros como los responsables de algo que no era lo correcto".

El senador PPD Felipe Harboe afirmó que "hubo errores de forma, creo que el senador Huenchumilla, antes de entregar los documentos a los diarios y sacarse la foto con el ministro del Interior, debió haber conversado con los diferentes comités, tanto del Partido Socialista como del Partido por la Democracia".

El ex subsecretario remarcó que "nos pareció un poquito apresurado, para la próxima vez, yo creo que ya se aprendió la lección y lo que hay que hacer es tratar de ver el tema de la unidad".

En tanto, el jefe del comité del Partido Socialista, Carlos Montes, comentó que "a mí me molestó que interpelara a otros como los responsables de algo que no era lo correcto, entonces lo que le aclaré es que el PS nunca participó de ninguna conversación con el Gobierno al respecto".

"En segundo lugar, nosotros queríamos construir acuerdo y había ciertos textos que no nos parecían que no eran una buena base, pero que estaban en proceso, pero de repente se rompió esto no por nosotros, yo creo que nos faltó tiempo", añadió el senador por La Florida.

Desde la DC, el senador Jorge Pizarro sugirió que "lo importante es discutir los temas de fondo, lo que Chile necesita es una ley moderna, una agencia de inteligencia acorde con una democracia".

"El que circunstancialmente algunos no hayan entendido o no quisieran llegar a un acuerdo tan sencillo, como era exigirle al Gobierno que de aquí a fin de año despacháramos una nueva Ley Antiterrorista creo que fue un error. Esos errores, desde el punto de vista comunicacional, generan confusión", resaltó el parlamentario de la DC.