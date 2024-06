Pese a avances, parlamentarios cuestionan proyectos del fast track de seguridad

Parlamentarios respondieron a las palabras de la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre el rápido avance que han tenido los proyectos que componen el denominado fast track en seguridad.

En conversación con Cooperativa, Tohá valoró el trabajo realizado en el Congreso en esta materia, aseverando que "están moviéndose bastante los proyectos, que es lo esperable, porque hay un compromiso que tomamos con ambas cámaras de darles trámite acelerado a todas estas iniciativas y a varias otras más".

El senador Iván Flores (DC) sostuvo que "en la Comisión de Seguridad que presido estamos avanzando todo lo más rápido que se pueda y aunque la ministra tenga buenos deseos de poder ir más rápido aún, si el gobierno se demora en responder las indicaciones, si no presenta todas las respuestas que necesitamos en el debate, la verdad es que por mucho empeño que le pongamos no vamos a avanzar a la velocidad que necesitamos".

Por su parte, el diputado Raúl Leiva (PS) recordó que "yo siempre he sido crítico de establecer un número tan alto de proyectos de ley en un fast track, porque cuando se pretender priorizar muchos al final no se prioriza nada, pero creo que se va avanzando de buena manera, sobre todo en esos proyectos importantes".

Desde la oposición, el diputado José Miguel Castro (RN) planteó que "hace falta hacer una autocrítica e incorporar proyectos como el ingreso clandestino a nuestro país, que sea considerado como un delito y no como una falta como es hoy día en términos de migración y también el proyecto de homicidios. Son temas que debe el gobierno tomar en cuenta y no porque no le guste en términos ideológicos no lo va a poner en el fast track o en alguna mesa de trabajo".

El presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, dijo que "hoy día estamos discutiendo la Ley de Inteligencia y la Antiterrorista, me parece muy bien, porque son leyes de fondo, pero hay una ley de fondo que el gobierno no ha tomado ni va a tomar, que es la policía militar de fronteras, porque no se atreve a crear una nueva institucionalidad que implique terminar con la migración desbordada ilegal que está ocurriendo en el país".