RN toma distancia de la UDI y defiende diálogo del Gobierrno con la oposición

La estrategia de diálogo del ministro de la Segpres, Álvaro García Ruminot, para destrabar la megarreforma del Gobierno, ha generado un quiebre de opiniones dentro de las filas del oficialismo.

Luego de que el ministro se reuniera con representantes del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), en la UDI tildaron de "error" abrir espacio a sectores que consideran "irrelevantes" políticamente, sin embargo, esta postura no es unánime.

Pedro Pizarro, exvicepresidente de RN, defendió a García Ruminot afirmando que "está haciendo la pega y la está haciendo bien. La pega se hace conversando con todos, y el que no entienda eso no entiende cómo se llega a los grandes acuerdos", afirmó Pizarro.

El tambén exsubsecretario del Gobierno de Sebastián Piñera recordó experiencias pasadas, como la reforma previsional, para ejemplificar la necesidad de tender puentes incluso con los sectores más distantes. "Hoy día no tendríamos a más de 2 millones de personas recibiendo beneficios si no se conversase con todos los sectores para tratar de encontrar puntos de entendimiento".

"El conversar -remarcó- es parte de la esencia de la democracia e intentar alcanzar acuerdos. Siempre hay algún punto en el que uno puede llegar a coincidir".

Incluso desde el Partido Republicano hubo críticas al tono de la discusión. El diputado José Carlos Meza calificó de "error" la negativa al diálogo por parte de sectores de la oposición.

"Es un error, para qué voy a usar eufemismos. Uno tiene que tratar de mantener una misma línea. La UDI en su momento sí dialogó con el PC y el Frente Amplio para sacar cuestiones como las 40 horas o la reforma de pensiones. Que hoy día se diga que no hay que dialogar, a mí me parece inexplicable".

La controversia surge justo cuando el PC, a través de la diputada Daniela Serrano, ha ratificado su rechazo a legislar la reforma si no se separan los fondos de reconstrucción de los cambios tributarios permanentes.

Carmona y Vodanovic critican "desdén"

Frente a las críticas de la UDI que calificó de "irrelevante" el diálogo del Gobierno con la oposición, desde el Partido Socialista y Comunista lanzaron duras críticas al gremialismo.

Paulina Vodanovic, presidenta del PS, cuestionó: "¿Ustedes creen que una democracia se construye de esa manera, con ese tono, con ese desprecio? Yo no sé, por lo menos para mí no hay personas irrelevantes. Creo que todas las opiniones son válidas y que en un tema tan importante y tan transversal como debiera ser una reforma tributaria (...) sería importante que hubiera una transversalidad mayor".

Asimismo, indicó que, por parte del Gobierno, "hay un desdén sobre el Poder Legislativo. Se hace presión, se pide que se tramite esto casi sin pasar por las comisiones".

Lautaro Carmona, presidente del PC, defendió la postura de su partido de no apoyar la idea de legislar bajo las condiciones actuales, remarcando que "rechazar la idea de legislar no es una irreverencia ni un acto ilegal; está dentro del procedimiento (...) Estamos dando una señal pública respecto a que no consideramos que sea necesario vincular dos proyectos tan distintos: uno con una angustia de urgencia como es el tema de los damnificados, y otro que tiene que ver con un debate cuando quieren imponer una rebaja a los impuestos a los más ricos".