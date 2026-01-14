Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

Sin norma acusada de "amarre": Cámara aprobó el reajuste al sector público

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuellar
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Iniciativa que se cayó buscaba que funcionarios con dos años de antigüedad pudieran reclamar al ser despedidos por la próxima administración.

Más allá de la negativa hacia esta y otras propuestas misceláneas del Gobierno, la Cámara ratificó elevar en 3,4% los salarios públicos.

Sin norma acusada de
 ATON

La tramitación del proyecto continuará en el Senado desde mañana jueves.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Después de una larga e intensa discusión, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto de reajuste al sector público, aunque dejó caer varias normas misceláneas incorporadas por el Gobierno.

El aumento de 3,4 por ciento e los salarios acordado con la Mesa del Sector Público fue apoyado por la mayoría de los parlamentarios, salvo por las bancadas de la UDI y Republicanos, que rechazaron la idea de legislar, y durante la discusión en particular.

Sin embargo, a falta de ocho votos -por ser una norma de quórum- se cayó la propuesta de establecer el principio de la confianza legítima, que la derecha calificó como una "ley de amarre".

La propuesta miscelánea buscaba que funcionarios a contrata con dos años de antigüedad pudieran reclamar ante la Contraloría si llegaran a ser despedidos por la próxima administración.

Asimismo, de acuerdo con la cuenta de X de la Cámara, se rechazaron todas las propuestas de quórum postuladas por el Ejecutivo en el marco de esta iniciativa.

De momento, se desconoce si una vez que el proyecto aterrice en el Senado, el Gobierno insistirá con esta y otras normas que se cayeron, o bien, se enfocará en solicitar que sea despachado a ley.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada