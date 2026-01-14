Sin norma acusada de "amarre": Cámara aprobó el reajuste al sector público

✅APROBADO | La Cámara respalda el proyecto de reajuste del sector público. ⭕️ Se rechazaron todas las normas de quórum, entre ellas, la relativa a la confianza legítima del personal a contrata. Pasa al Senado.

Después de una larga e intensa discusión, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto de reajuste al sector público, aunque dejó caer varias normas misceláneas incorporadas por el Gobierno.

El aumento de 3,4 por ciento e los salarios acordado con la Mesa del Sector Público fue apoyado por la mayoría de los parlamentarios, salvo por las bancadas de la UDI y Republicanos, que rechazaron la idea de legislar, y durante la discusión en particular.

Sin embargo, a falta de ocho votos -por ser una norma de quórum- se cayó la propuesta de establecer el principio de la confianza legítima, que la derecha calificó como una "ley de amarre".

La propuesta miscelánea buscaba que funcionarios a contrata con dos años de antigüedad pudieran reclamar ante la Contraloría si llegaran a ser despedidos por la próxima administración.

Asimismo, de acuerdo con la cuenta de X de la Cámara, se rechazaron todas las propuestas de quórum postuladas por el Ejecutivo en el marco de esta iniciativa.

De momento, se desconoce si una vez que el proyecto aterrice en el Senado, el Gobierno insistirá con esta y otras normas que se cayeron, o bien, se enfocará en solicitar que sea despachado a ley.