Tohá: Las RUF no son un guiño al FA-PC ni un contrapeso a Naín-Retamal

Las comisiones unidas de Constitución y de Seguridad de la Cámara Baja sesionaron con el propósito de dar inicio a la discusión en general del proyecto que busca regular las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para personal de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, a cuya instancia asistieron las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de Defensa, Maya Fernández.

En la víspera, Chile Vamos exigió -a través de una carta- el retiro de la iniciativa del Congreso, instalándola como la primera condición para avanzar en un "acuerdo políticamente vinculante" para enfrentar la inseguridad que atraviesa el país.

De hecho, previamente el diputado Guillermo Ramírez (UDI) comentó que el Gobierno presentó un proyecto "después de haberse juntado con los diputados del Frente Amplio", y afirmó que no darán sus votos a esta iniciativa "que intenta contentar a una parte de la izquierda que, por razones ideológicas, no le quiere dar suficientes herramientas a Carabineros".

En respuesta a lo anterior, la ministra Tohá recalcó que este proyecto "no se creó por una petición de una parte de la alianza de Gobierno para hacerle contrapeso a Naín-Retamal, se creó por un acuerdo político de todas las fuerzas por petición especialmente de Carabineros y las Fuerzas Armadas, y esta versión pública que se ha instalado de que esto es una especie de guiño al Frente Amplio o al PC, claramente es falso".

"Este proyecto surgió -continuó- de un acuerdo y de una imposición de plazos que hizo la oposición. Ahora, nunca hemos dicho, y personalmente nunca he pensado, que el proyecto de antemano genera consenso".

DEBATE EN LA COMISIÓN

La ministra Fernández -quien participó de la instancia vía telemática-, por su parte, destacó que la iniciativa responde a un compromiso del Gobierno en el marco de la tramitación de la Ley de Infraestructura Crítica, y agregó que el que las RUF "tengan rango legal es lo más importante, porque hoy son un decreto supremo, y por lo tanto tiene menor jerarquía. Al darle este rango, podemos incluir los reglamentos y protocolos, y eso permite un eximente claro de responsabilidad penal", que según indicó es "lo que más les preocupa a las FF.AA.".

Además, detalló que a través de este proyecto, se otorga certeza a las Fiscalías y a los tribunales, pues "llevar las RUF a rango legal garantiza el reconocimiento de estos protocolos por parte del sistema penal en su conjunto", como también detalló los cinco principios en los que se basan estas reglas: legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad.

Sobre el detalle de la iniciativa, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri (UDI), aseguró que "si usted lee el mensaje, se parte de la desconfianza en el policía, de que el policía inmediatamente se va a exceder; después no conversa con la legítima defensa privilegiada que menciona la ley Naín-Retamal, cuando dice 'se presumirá el uso racional del medio empleado'".

"Otro ejemplo: en la ley Naín Retamal había quedado claro que nosotros íbamos a trabajar con el uso racional de la fuerza y no la proporcionalidad, las Reglas de Uso de la Fuerza vuelven a meter la proporcionalidad, vuelve a meter la cola el diablo, y hablan de las dos al mismo tiempo", añadió.

Por lo anterior, a juicio de Alessandri "hoy día, mayoritariamente, mi sensación en Chile Vamos, Republicanos, incluso algunos independientes, es de votar en contra en general".

Finalmente, el diputado Gonzalo Winter (CS) ejemplificó: "Todas las personas que usan el castellano entienden que proporción no significa ecuación ni equivalencia; cuando una persona le entrega una receta a otra persona de algo y le dice 'para dos de una, son cuatro de la otra', todos sabemos que si la que era dos le ponemos cuatro, a la que era cuatro no hay que hacer la equivalente, sino ponerle ocho. Eso es una proporción y no es equivalencia".

"De hecho, la proporción se tiene que entender integrada a la legítima defensa, al concepto de que la vida esté en peligro actual inminente, a la persecución del objetivo legítimo, que es lo que abarca la totalidad de la ley", cerró.