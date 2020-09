El abogado constitucionalista Patricio Zapata (DC) rescató en El Primer Café que la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich busque aclarar el manejo de la información durante su gestión de la pandemia. "Nos merecemos saber realmente qué explica que hayamos tenido varios sistemas de estadísticas paralelos: el que teníamos para la OMS, el que teníamos para las conferencias de prensa del mediodía, el que teníamos en las reuniones con el Consejo Asesor. Si no hay nada que se hizo mal en ese sentido, no hay nada que temer", estimó.

