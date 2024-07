Alcaldesa de La Pintana afirma que denunció caso de narcopolítica y no pasó nada

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), se sumó a las palabras de su par de Providencia, Evelyn Matthei, sobre el financiamiento narco en la política y confirmó que entregó una carpeta con antecedentes de un caso a la entonces delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez.

En conversación con CNN Chile, la autoridad comunal sostuvo que "me alarmo con lo que dice Matthei, pero a mí también me ha pasado, que he entregado antecedentes y hasta el día de hoy no sé lo que ha pasado".

"Hace poco tiempo a la entonces delegada presidencial, Constanza Martínez, le entregué una carpeta con los antecedentes de una persona que financiaba a algunos políticos, un personaje que ha estado vendiendo municiones a delincuentes y trabajaba en un municipio", precisó.

Pizarro insistió en que "a este señor lo pillaron vendiendo municiones a narcotraficantes".

"Entregué los antecedentes para que se investigara porque se decía que financiaba campañas de políticos a nivel municipal, en la Región Metropolitana", dijo.

La alcaldesa recalcó que "después de eso me encontré muchas veces con ella en distintas actividades, pero nunca tuve un feedback sobre la carpeta y los antecedentes que le entregué. No le volví a preguntar, uno espera que se haga investigación, pero han pasado meses y no supe nada más".

Al ser consultado sobre este tema por La Segunda, el actual delegado presidencial, Gonzalo Durán, replicó que "sabía en general de antecedentes, pero no hay una carpeta física propiamente tal".