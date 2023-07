Amarillos cuestionó los fundamentos de la acusación contra Ávila

El partido Amarillos por Chile explicó por qué su diputado Andrés Jouannet votará en contra de la acusación constitucional al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, lo que no implica validar su gestión, sentenció el parlamentario.

Jouannet detalló que "luego de estudiar rigurosamente el libelo acusatorio, he llegado a la convicción de que existen graves falencias de conducción en el Mineduc", pero eso no amerita votar a favor.

"Considerando el actual clima político, la inestabilidad del gobierno y la contaminación del debate respecto a esta acusación constitucional, votaré en contra del libelo", afirmó el parlamentario, quien advirtió de todas maneras que "esto no significa que como parlamentarios no demandaremos un cambio de rumbo serio, responsable en el Mineduc, esto no puede seguir tan mediocremente", agregó el también primer vicepresidente de la colectividad.

"Por otro lado, un mensaje claro al Gobierno: fue triste ver que la línea de argumentación en contra se haya centrado artificialmente en un eje delicado de temas públicos que transversalmente la sociedad chilena ha avanzado, todos defendemos la agenda valórica progresista y el respeto en la diversidad, la sexual incluida", puntualizó.

"Sin embargo, no toleraremos que se use artificialmente estos temas importantes como escudo para esconder la ineficiencia y la falta de gobernabilidad responsable", cerró Jouannet.

No debe ser usada como mecanismo para cuestionar una gestión

En tanto, el miembro del comité político de Amarillos Gutenberg Martínez apuntó que estas acciones, "en un régimen presidencial como es el chileno, (las acusaciones) constituyen un recurso de suyo restrictivo que debe cumplir muy estrictamente con los preceptos constitucionales y que ni puede ni debe ser utilizado como un mecanismo político para cuestionar una gestión determinada".

"Que una Cámara como la de diputados tenga una generación política no implica que no pueda observar un comportamiento muy responsable y acorde con la constitución y con el propio rol de la Cámara", agregó el exdiputado DC.

Coautor del libro "Acusaciones Constitucionales. Análisis De Un Caso. Una Visión Parlamentaria", escrito a partir del caso contra el ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda, Martínez enfatizó que "no se acredita el comportamiento en actos de gobierno que justifiquen esta acusación y sus fundamentos corresponden a críticas que pueden ser valederas, pero que no implican la figura exigida en la Constitución (...) igual que ayer, cuando expresamos que acusaciones en otros gobiernos, como la formulada contra el exministro Andrés Chadwick, no eran procedentes, hoy afirmo lo mismo respecto a ésta".