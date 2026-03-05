Cámara aprobó proyecto que permite el levantamiento del secreto bancario

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, inserto en la agenda priorizada de seguridad del Gobierno, que apunta a perseguir la denominada "ruta del dinero".

La mayor dificultad en la tramitación es la resistencia de la derecha a facilitar el levantamiento del secreto bancario sin orden judicial. De todas formas, el Ejecutivo repuso en la sala una indicación con la propuesta, que quedó aprobada este jueves.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, celebró que "este proyecto también incluye muchas herramientas para la UAF (Unidad de Análisis Financiero), pero en particular una muy importante, que es el levantamiento del secreto bancario, no en sede judicial, sino que en sede administrativa para poder tener análisis más apropiados y en el menor tiempo posible".

Berner precisó que la acción se podrá aplicar solo en tres casos: "Uno, en el caso de que el reporte de operación sospechosa provenga de un banco. Dos, cuando ese reporte de operación sospechosa se refiere a un funcionario público. Y tercero, cuando el reporte de operación sospechosa viene de una entidad jurídica, es decir, no de las personas".

"En ningún caso vulnera la privacidad de personas comunes", aseveró.

El proyecto fue despachado al Senado para su tercer trámite.