Cámara Baja vota nueva prórroga del estado de excepción en el sur

La Cámara de Diputadas y Diputados se encuentra debatiendo este miércoles la solicitud del Gobierno para extender por 15 días más la vigencia del estado de excepción constitucional en la macrozona sur en las provincias de Arauco y Biobío, en la homónima región, y en las de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía.

Acompañada de su par de Defensa, Maya Fernández, la ministra del Interior, Izkia Siches, hizo ante los diputados un balance de la labor de las Fuerzas Armadas mientras ha regido la herramienta.

"El trabajo que ha permitido realizar más de 39.000 controles preventivos. Llevamos 75 personas detenidas, 25 de ellas tenían órdenes de aprehensión vigentes, según las cifras de Carabineros, hasta el 8 de julio", comentó la jefa de gabinete.

"Quiero felicitar especialmente a la labor del OS9 de Carabineros, que el pasado viernes realizó un operativo muy relevante en Galvarino, que resultó con seis detenidos y la incautación de más de dos camiones y equipos forestales usados para el robo de madera", agregó.

VOCES EN CONTRA DEL OFICIALISMO

Desde el oficialismo ha habido intervenciones de apoyo a la medida, pero también descuelgues, como la diputada Lorena Pizarro (PC).

"Yo no votaré a favor, pero sí entiendo y veo que hay propuestas del Gobierno para buscar soluciones de una situación que ocurre en el sur del país, incorporando la zona del Wallmapu en relación a la agresión económica, la pobreza y la violencia que se vive en esa zona", dijo la histórica líder de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

Su par Emilia Nuyado (PS), de origen mapuche-huilliche, reprochó en su intervención que "las coordinaciones que ha hecho (el Gobierno) con las policías y el Ministerio de Defensa no la ha hecho de igual manera con el Ministerio de Desarrollo, con Obras Públicas ni con todas aquellas demandas que las comunidades están planteando".

DERECHA APOYA EXTENSIÓN, PERO CRITICA CARÁCTER "ACOTADO" Y PIDE AMPLIAR A LOS RÍOS

En la derecha, en tanto, todas las bancadas han manifestado el apoyo a la prórroga, pero han insistido en su crítica al carácter "acotado" que ha impuesto el Ejecutivo al despliegue militar en Biobío y La Araucanía.

"La semana recién pasada estuve en la comuna de Lumaco con el alcalde Richard Leonelli; con Manuel Macaya, de Collipulli; de Purén y de Curacautín, quienes me han manifestado que se sienten un poco más tranquilos. En ese mismo orden de cosas, hoy he tomado la decisión -y tal como lo he hecho durante mi periodo como parlamentario- de comprometer mi voto favorable para el estado de excepción", anunció el diputado Juan Carlos Beltrán (RN).

Asimismo, en la oposición piden ampliar la medida hasta Los Ríos, debido a la escalada de atentados en la región durante las últimas semanas.