Cariola criticó "condicionamiento" del acuerdo administrativo por la presidencia de la Cámara

La diputada Karol Cariola (PC) fustigó los argumentos que están dando los partidos para evitar su llegada a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, y señaló que "lo que se está haciendo es condicionar un acuerdo administrativo con elementos que no tienen que ver necesariamente con el acuerdo".

Continúa la polémica sobre quien presidirá la Corporación tras la renuncia de Raúl Soto (PPD), de acuerdo al entendimiento suscrito en marzo entre el oficialismo más la DC y el PDG, que considera seis mesas directivas a lo largo de los cuatro años del período de la Cámara Baja, cuyo periodo le corresponde al PC.

No obstante, desde la derecha y la Democracia Cristiana quitaron el apoyo a Cariola tras el respaldo de las también diputadas comunistas Carmen Hertz y Lorena Pizarro a la querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra del exdirector del INDH Sergio Micco, al que buscan acusar de haber encubierto delitos de lesa humanidad en el marco del estallido social.

"No es una aquella del PC; es una querella de una organización de derechos humanos autónoma", recalcó Cariola, asegurando que "no conozco el detalle de la querella. Yo creo que, sin lugar a dudas, hay distintas evaluaciones (sobre la gestión de Micco en el INDH), a mí no me corresponde juzgarlo".

"Creo que lo que se está haciendo es condicionar un acuerdo administrativo con elementos que no tienen que ver necesariamente con el acuerdo. Es parte de la conversación que tienen que llevar a adelante los jefes de comité", agregó.

DC QUITA SU APOYO Y EL PS LOS CUESTIONA

Eric Aedo, jefe de bancada de la DC, esta jornada anunció que "hoy día no están los votos" de su partido para "apoyar a un militante o una militante del PC para la presidencia de la Cámara. Eso depende hoy día del PC".

"Nosotros no vamos a aceptar que ningún partido político, y en este caso en especial, el PC, atente contra la imagen de Sergio Micco. Nosotros no estamos negociando nuevos nombres en las comisiones ni más presidencias. Esta no es una transacción; es una discusión de principios políticos", afirmó el diputado.

Por su parte, el jefe de bancada del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, criticó las declaraciones de Aedo y apuntó que "no ha sido lo que han señalado al interior de la conversación", quien anteriormente señaló "con claridad que ellos están absolutamente disponibles para poder dar cumplimiento al pacto administrativo", aunque matizó con que van a seguir conversando.

"Esperamos que este impasse en particular sea salvado para poder contar con los votos suficientes para poder asumir el liderazgo en la Cámara de Diputados. Quedan días todavía para poder negociar. Siempre, cuando se está al límite, es complicado, porque puede pasar cualquier cosa, y creo que es necesario desarrollar un ataque mucho más agresivo en orden a las conversaciones y los compromisos", añadió.