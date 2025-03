Chile Vamos apunta a "error" de la extrema derecha en intento de censura a Cariola

Representantes de Evópoli y Renovación Nacional plantearon en Cooperativa que fue "un error" de la extrema derecha intentar censurar la mesa de la Cámara de Diputados liderada por la comunista Karol Cariola, investigada por un posible delito de tráfico de influencias.

En El Primer Café, Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, aseveró que "siempre hemos estado en contra de esa forma de hacer política que por lógica política, valga la redundancia, busca anular a quien piensa distinto, entonces tanto en las menciones de censura como de acusaciones constitucionales, nosotros siempre hemos estado en contra".

"Sería distinto si tuviéramos acá un fallo del Poder Judicial condenando a la diputada Cariola por tráfico de influencias, financiamiento ilegal de la política o las cosas que se le están investigando, pero eso no ha ocurrido y mientras eso no ocurra no es prudente estar censurándola por algo que se está investigando", añadió.

Por su parte, el exdiputado Luis Pardo (RN) comentó que "es un error haber planteado la censura, yo estoy de acuerdo con quienes, desde la derecha, se opusieron a aquella medida, porque no estaban los votos y generalmente cuando se provoca un incidente de este tipo, sabiendo que se va a perder, es regalarle una victoria al adversario".

"Creo que son malas decisiones políticas, de mal criterio, pero no creo que sean un daño sustantivo a la unidad. Creo que hay que aprender de estas cosas para que no se vuelvan a repetir (...) hay temas mucho más importantes en que consumir las energías hoy día", sostuvo.

"Pirotecnia" y rol del Poder Judicial

Desde el oficialismo, el timonel del PPD, Jaime Quintana, lamentó que "a mí no me gusta como está la Cámara, esta política de espectáculo, esta lucha constante en todos los temas, la ausencia del debate sustantivo, de fondo. Lo que finalmente ven los chilenos es la pirotecnia y esto de cancelar al otro, creo que eso no le hace bien al debate público".

"Cuando hay una mayoría en las dos cámaras para la oposición y se pierde, es un traspié. Yo creo que podríamos estar volcando las energías en otros temas, hay temas en seguridad aún pendientes (...) creo que estamos alejándonos cada vez más", dijo el senador.

Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) apuntó a la "necesidad de revisar como están funcionado los organismos auxiliares, el daño reputacional para las figuras políticas es tremendo cuando se usan los medios de comunicación y las filtraciones de la Fiscalía para afectar un proceso o poner la opinión pública a favor".

"Si bien todas las cuestiones tienen que ser investigadas, todo el análisis del sistema de justicia y de cómo tiene que proteger a los ciudadanos se enturbia por estas cuestiones que son absurdas, que necesidad de hacer un trato tan diferenciado con una mujer que está pariendo, y por ejemplo un alto personero de la derecha que puede declarar en discreción, como corresponde", apuntó, refiriéndose a la declaración del exministro Andrés Chadwick.