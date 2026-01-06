Diputada Bello revela diagnóstico de cáncer cervicouterino y anuncia pausa en el Congreso

La diputada Francisca Bello (FA) informó a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer cervicouterino, tras una sospecha médica que se confirmó luego de exámenes realizados a fines de noviembre y comienzos de diciembre.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la parlamentaria explicó que ya inició su tratamiento, el cual requiere licencia médica, por lo que se alejará temporalmente del Congreso Nacional.

"Hace un tiempo, a finales de noviembre, principio de diciembre, recibí una sospecha de diagnóstico que hoy día está confirmado y ese diagnóstico ha removido toda mi vida, tengo cáncer cervicouterino", señaló.

Bello sostuvo que se trata de una pausa que no tenía contemplada, especialmente tras haber sido reelecta, aunque recalcó que es necesaria para enfrentar el proceso. "Por supuesto que no es una pausa que yo hubiese querido tomar, menos luego de una excelente y gran reelección, pero es una pausa necesaria", afirmó.

Junto con dar a conocer su diagnóstico, la parlamentaria hizo un llamado a la prevención y a realizarse el examen ginecológico Papanicolau (PAP).

"Hablar de salud puede salvar vidas. Hablar de cáncer puede salvar vidas, y no nos tiene que dar miedo ni vergüenza", enfatizó.