Diputada Olivera se molestó con parlamentario que estaba en un matinal

La diputada de RN Erika Olivera expresó su molestia con su colega de la UDI Guillermo Ramírez quien, a la hora de trabajo parlamentario, estaba en el panel del matinal de CHV.

"La comisión de ética, hace unos días, determinó que los parlamentarios y parlamentarias debemos abstenernos de estar en programas de televisión en horario de trabajo. Me parece grave que un diputado, que hoy tenía que leer un informe, esté en un programa en Chilevisión y no cumpliendo con su horario laboral", expuso Olivera en la Cámara.

A esa hora, Guillermo Ramírez debía rendir el informe de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto que suspende el cobro de aranceles y matrículas en la educación superior durante la pandemia. Debido a su ausencia, el informe fue leído por el diputado Sebastián Torrealba.

En #ContigoCHV, preguntan al Diputado UDI, Guillermo Ramírez:



-J.C. Rodríguez: Ud. estudió derecho en la PUC. Estudió con CAE?



-Diputado Ramírez: No, pero el último año me lo pagué yo trabajando.



-J.C. Rodríguez: Es que ud. no ha vivido la experiencia de muchos chilenos.💥💥 pic.twitter.com/wVe8qXHzbp