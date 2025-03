Exministra de Justicia: Faltó perspectiva de género de la Fiscalía ante Karol Cariola

La exministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Ríos (Frente Amplio) dijo a Cooperativa que la Fiscalía careció de "perspectiva de género" al promover un allanamiento al domicilio de Karol Cariola (Partido Comunista) el mismo día que dio a su luz a su primer hijo.

"Estaremos todos de acuerdo que ninguna mujer que haya dado a luz puede pensar que ése es el momento adecuado donde uno tiene que ser sometida a un procedimiento como éste", señaló Ríos a Lo Que Queda del Día.

"Respecto a la Fiscalía, yo creo que todos esperamos que las instituciones de justicia traten a todos los ciudadanos con la misma deferencia y con igualdad ante la ley", pero no podría estimarse "que era esencial realizar esa diligencia" aquella jornada, el lunes de la semana pasada, cuando la presidenta de la Cámara "no está imputada de un delito (...) y tampoco hay un riesgo inminente de fuga", remarcó.

"Creo que, independientemente de que Karol Cariola sea una diputada, tampoco parecería razonable que (respecto de) otra mujer que no está imputada y que no es una amenaza contra la sociedad se realice un procedimiento de esta naturaleza el día que está dando a luz", enfatizó la socióloga, que formó parte del Gobierno de Gabriel Boric entre marzo de 2022 y enero de 2023, y salió en medio de la polémica por los indultos a los "presos del estallido".

"Yo creo que sería bueno que ésta sea una reflexión que tenga la Fiscalía respecto de cualquier mujer en el país, de cualquier procedimiento; de cuándo es importante que los órganos de justicia apliquen una perspectiva de género y haya una cierta evaluación, por parte de las distintas instituciones de administración de justicia, de cómo pueden proceder en un caso como éste, más allá del caso de la diputada", insistió Ríos.

Ante los múltiples cuestionamientos de esta índole, el fiscal nacional, Ángel Valencia, volvió a defender este martes el polémico allanamiento: "Los tiempos de la Fiscalía son distintos a los de la política, y para nosotros son indiferentes las consecuencias políticas de las diligencias".

"Violencia de género" en la moción de censura

La exministra Marcela Ríos criticó también, en Cooperativa, la moción de censura contra la mesa de la Cámara Baja que impulsaron los diputados del Partido Social Cristiano, y que fue rechazada con 51 votos a favor, 72 en contra y una abstención.

La presidenta de la Corporación, Karol Cariola, asistió a la sesión con su hijo de ocho días en brazos.

"Yo creo que la señal que ha mandado el Congreso hoy día es extremadamente preocupante, es violenta: creo que acá hay una dimensión de violencia de género", afirmó Ríos.

"Creo que es una muy mala señal para la sociedad, porque (...) se ha manoseado un poco el tema de la igualdad ante la ley, pero recordemos que en Chile tenemos normas que protegen el posnatal desde 1917, y está muy instalado en la sociedad que a una trabajadora no se le debería forzar ni presionar" para asistir al trabajo en ese periodo, explicó.

"Yo me pregunto, por ejemplo, si a una cajera de un supermercado le dicen: 'Mire, si usted no viene hoy día, a cinco días de haber nacido su hijo, no la vamos a poner nunca más de cajera, la vamos a mandar a estar armando cajas'. O sea, (...) 'te vamos a quitar tu cargo, más allá que no te vamos a despedir'... Yo creo que es una señal muy negativa, porque es como que en ciertas ocasiones un empleador o un grupo humano puede pasar por alto el momento que se supone que la sociedad está buscando proteger, que es el momento del vínculo de las madres con los hijos", argumentó.

"Yo creo que es una muy negativa señal, me parece que es un acto violento. Y también creo que, independientemente que no se esté pidiendo privilegio para las mujeres en política, (...) hay que tener cuidado con las señales, y hacer un gesto de protección o de vulneración del derecho posnatal es aún más relevante (en el Parlamento) que en un lugar que pueda no tener tanta exposición pública, porque se puede generar un efecto de contagio", dijo la exministra.

"No podemos seguir naturalizando la violencia en la política", dijo Marcela Ríos a Lo Que Queda del Día. (Foto: ATON)

"A la diputada le queda todavía un mes o más de un mes de presidencia. (Por otro lado) no estaba ejerciendo el cargo de presidenta, porque está con posnatal. No había, por lo tanto, ninguna urgencia de sacarla de la testera, porque la testera la estaba ocupando otro representante. Entonces, uno se pregunta: ¿cuál era la urgencia de hacerlo esta semana, si ella no estaba acudiendo al Congreso, no estaba cumpliendo la función de presidenta, no estaba votando, porque está con posnatal? Me imagino que habrá algún un argumento, pero desde afuera no se entiende muy bien", remarcó.

"Yo creo que el mensaje, más allá del caso puntual, es que no podemos seguir naturalizando la violencia en la política: es muy importante que se construyan espacios políticos que sean amigables para que las mujeres de todas las edades, de todos los sectores de la sociedad, quieran participar en política. Eso es una tarea de la democracia y de todos. Necesitamos generar espacios políticos que sean convocantes (...) y que no generen una percepción como un espacio extremadamente hostil para tener hijos, para (integrarse) siendo mujer en estos espacios", sentenció la hoy directora para América Latina y el Caribe de International IDEA.