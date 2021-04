Imprescriptibilidad de delitos sexuales no logró apoyo unánime por abstención de "Pepa" Hoffmann

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que busca que todos los delitos sexuales sean imprescriptibles, en una decisión que no tuvo apoyo unánime.

En la sesión llevada a cabo este lunes, la iniciativa tuvo 10 votos a favor y una abstención, de la diputada María José Hoffmann (UDI).

"A mí me parece que debiera haber merecido un poco más de debate, es muy profundo. No tengo la convicción, sobre todo en lo que el mismo abogado también decía que no era fácil, los medios de prueba", explicó la parlamentaria gremialista.

"Yo en esto entiendo el esfuerzo que hemos hecho como comisión y obviamente que lo valoro, pero creo que nos faltó debate, me abstengo", precisó.

La iniciativa será tratada en particular en la misma comisión, de cara a un futuro paso a la Sala de la misma Cámara Baja.

Desde 2019 los delitos sexuales contra menores de edad son imprescriptibles, pero un grupo de parlamentarias busca, mediante este proyecto, que se aplique sin distinción de edad. En tanto, no afectaría a quienes son acusados actualmente pues no aplica retroactividad.

El proyecto modifica la ley que declaró imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad.



En el debate de esa ley se estableció que la norma se aplica hacia el futuro, a los delitos que sean cometidos desde su entrada en vigencia. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) April 12, 2021

En el marco de los delitos sexuales, 22 diputadas de oposición, de la llamada bancada feminista, más la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), enviaron una carta al fiscal nacional expresando preocupación por el actuar del organismo ante denuncias de violencia de género, como en Las Condes, donde el ente persecutor decidió no perseverar en el caso contra Juan Cristóbal Said -heredero del grupo Said-, imputado por abuso sexual.