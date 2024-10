Krauss por AC contra Tohá: No la comparto, ha hecho un trabajo excelente

Alejandra Krauss declaró en El Primer Café que "como ciudadana, como secretaria nacional de la Democracia Cristiana y como abogada, obviamente no comparto la acusación constitucional" contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.

"No lo comparto fundamentalmente porque, desde la perspectiva jurídica, el notable abandono de deberes está claro que no" corresponde, indicó la otrora ministra.

Asimismo, destacó las declaraciones del exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a favor de Tohá: "Son tan determinantes como que dice que este Gobierno se hizo cargo de todas las deficiencias y falencias que tenía Carabineros; afirma que cree que la ministra no tiene responsabilidad alguna y la califica de injusta".

"Si alguien pensó que invitándolo a la comisión iban a encontrar elementos que permitieran justificar una acusación constitucional con las características respecto de la seguridad presentadas contra la ministra Tohá, la verdad es que fueron por lana y salieron trasquilados", remarcó Krauss.

Asimismo, relevó que "si uno piensa las características del presupuesto que se presenta al Parlamento respecto a seguridad, la ministra ha hecho su trabajo pero excelente, extraordinario, respecto del aumento presupuestario".

En conclusión, dijo que esta acusación constitucional "no conduce a nada, no conduce a la solución de los problemas, ni es lo que la ciudadanía quiere".

El diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) aseguró en El Primer Café que están "revisando minuciosamente" el libelo acusatorio contra Tohá, ya que -argumentó- "si somos apegados jurídicamente, no constituiría el notable abandono de deberes".

"Decir que la ministra Tohá, a mi juicio, no ha hecho bien la pega. (Pero) otra cosa es la acusación constitucional", agregó.

Aunque sí criticó que la secretaria de Estado no ha aplicado "la ley de migración que aprobó este Congreso, y ahí sí hay una falta absoluta al ejercicio", sin embargo "esa causal puntualmente de la no aplicación de la ley no fue puesta en la acusación".