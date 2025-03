Partido Social Cristiano amenaza a Karol Cariola con nueva censura

A pesar de que el tercer intento por destituir a Karol Cariola de la presidencia de la Cámara de Diputados fracasó con una amplia diferencia de votos, parte de la oposición no descarta presentar una nueva moción de censura en su contra.

En la votación del martes, la censura obtuvo solo 51 votos a favor, mientras que 72 diputados la rechazaron y uno se abstuvo.

Sin embargo, desde la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) insisten en que la diputada comunista debe dar un paso al costado debido a la investigación por presunto tráfico de influencias que enfrenta a propósito de sus chats con la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler.



"Desde el día uno en que ella supo que estaba siendo investigada, debió haber dado un paso al costado. Si no renuncia, evaluaremos nuevamente otra censura. De aquí a la próxima semana tomaremos decisiones como partido", afirmó la diputada Sara Concha (PSC).

"No nos prestaremos para un show mediático"

Desde Chile Vamos, si bien han solicitado que Cariola renuncie, han descartado apoyar un nuevo intento de censura.

"A no ser que ocurra una hecatombe en tribunales, no vamos a respaldar una nueva censura", declaró Ximena Ossandón, jefa de bancada de Renovación Nacional, que agregó: "No nos prestaremos para un show mediático".

El líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, dudó si "insistir nuevamente" tenga algún efecto distinto: "Serán quienes votaron en contra de la censura quienes deban responder en el futuro si se produce un allanamiento en la oficina de la presidencia", declaró.

Disputa en el cristianismo político

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), calificó la insistencia en la censura como una "obsesión", y aseguró que Cariola está siendo perseguida solo por su militancia.

El debate también ha derivado en una disputa política sobre el rol del cristianismo en la política. El presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, criticó al Partido Social Cristiano por su insistencia en una cuarta moción de censura.

"No me vengan a hablar de socialcristianismo quienes no son democráticos ni respetan las mayorías. No me hablen de socialcristianismo quienes una y otra vez buscan que caiga la mesa de la Cámara, cuando la mayoría ya ha dicho que basta", expresó el timonel y precandidato presidencial falangista.

Mientras tanto, este jueves el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago revisará la solicitud de la defensa de Cariola para anular el allanamiento a su domicilio, que, según su abogado, se basó en un informe erróneo de la PDI.

Karol Cariola y los vicepresidentes de la corporación deben dejar la mesa directiva el 16 de abril. En este periodo, el oficialismo y la Democracia Cristiana deberán definir si el acuerdo de administración sigue vigente, lo que permitiría que el Frente Amplio asuma la presidencia de la Cámara.