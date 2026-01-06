Proyecto de reajuste al sector público ingresa con suma urgencia a tramitación

El proyecto de reajuste al sector público ingresó este martes a tramitación bajo la calificación de suma urgencia, presentando una serie de modificaciones que van más allá del ajuste salarial.

Según lo informado, esta propuesta no solo incluye el reajuste, sino que además agrega unas 100 modificaciones a normas de distinta naturaleza.

Entre las disposiciones más relevantes, la iniciativa legislativa pospone el revalúo de bienes raíces, un proceso que el Servicio de Impuestos Internos (SII) tenía previsto para 2026, ahora trasladándolo a 2027.

Además, el proyecto establece un plazo especial para que los predios ocupados puedan solicitar una rebaja en el impuesto territorial.

Otro punto destacado es la extensión del fondo de emergencia transitorio destinado a la reconstrucción en Valparaíso. Se propone que sea desde el 2026 hasta el 2028.

La polémica renovación de contratas

En el ámbito de la gestión laboral, el proyecto aborda una polémica regla para la no renovación de contratas.

Se explicita en el proyecto de ley el acuerdo alcanzado con la mesa del sector público, que, para poner fin a estas contratas, debe realizarse un acto administrativo que exprese los fundamentos y hechos que forman parte de la decisión.

Este mecanismo busca dar mayor claridad y justificación a las decisiones sobre la continuidad de los contratos.

Nuevas normas para el personal de confianza

Una de las incorporaciones que generó especial atención es la regla sobre el cese de funciones del personal de asesoría directa en los gabinetes de altas autoridades, conocido como personal de confianza.

Según el proyecto, deberán presentar su renuncia para hacerla efectiva a más tardar el 11 de marzo. Y si ello no ocurre, se concretará la renuncia mediante la petición realizada por la autoridad que efectuó la designación, produciéndose igualmente el término de funciones por el solo ministerio de la Ley.

Esta disposición es significativa porque, lo que antes era un instructivo gubernamental, se incorpora ahora también como materia de ley dentro del proyecto de reajuste del sector público, otorgándole un carácter legal y permanente.

Los reparos de la oposición

Si bien cada vez que se tramita el reajuste se incluyen normas misceláneas, esta vez son 129 artículos de distinta índole, como la creación de un Juzgado de Policía Local en Calama, la modificación del calendario de instalación de 13 SLEP, entre otras propuestas.

Para el diputado UDI Felipe Donoso, "es insólita la cantidad de temas que se le han agregado, una infinidad de temas que van a hacer muy difícil que este proyecto avance rápido. Por lo tanto, propondremos separar este proyecto en la ley de reajuste y en los otros temas", ya que con el diseño actual es "imposible analizarlos como corresponde".

"El Gobierno rompió el récord", reafirmó su par de RN Frank Sauerbaum, antes de advertir que muchas de estas iniciativas "están desfinanciadas, y lo dice el propio informe financiero (...) Por lo tanto, el próximo gobierno va a tener que hacerse cargo con el Tesoro Público o con reasignaciones".

En concreto, el texto señala que "debe ser financiado con cargo al Subtítulo 21 del Presupuesto", es decir, el destinado a gastos de personal, pero que "si corresponde, (se saldará) con reasignaciones presupuestarias de cualquier otro Subtítulo, salvo el destinado a pagar deuda pública, y en lo que falte, con transferencias de la partida presupuestaria del Tesoro Público".

La Comisión de Hacienda de la Cámara comenzará a tramitar el proyecto esta misma tarde.