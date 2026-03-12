RN pedirá que ministros de Boric "sinceren las cuentas fiscales" ante el Congreso

Parlamentarios de derecha no descartan la creación de una comisión investigadora, en el marco de la agenda para fiscalizar el uso de recursos públicos en la Administración de Gabriel Boric.

El diputado Diego Schalper (RN) pidió que "sinceremos el estado de las cuentas fiscales. Nosotros desde la bancada de Renovación Nacional queremos desplegar la agenda y para eso vamos a proponer la implementación de una sesión especial, vamos a oficiar a los distintos ministros para que puedan entregar esa información".

"Una vez que concurran, probablemente a las comisiones permanentes, les vamos a pedir que se refieran particularmente a este asunto y a partir de lo que ahí surja vamos a evaluar una comisión investigadora", adelantó.

Crisis al interior de la oposición tras votación de presidencia en la Cámara

Mientras tanto, aún siguen los coletazos en las oposiciones tras la votación que definió a Jorge Alessandri (UDI) como presidente de la Cámara Baja, ante la supuesta "traición" de los diputados Felipe Camaño (Ind-DC) y Jaime Mulet (FRVS).

El diputado Raúl Leiva (PS) sostuvo que "nos parece que conductas de esta naturaleza traicionan el propio espíritu de los acuerdos, de la palabra empeñada".

En El Diario de Cooperativa, sin embargo, la timonel PS, Paulina Vodanovic, se distanció del comunicado que publicó la bancada de diputados del partido, en la que acusó de "traición" a los descolgados.

"Hay que terminar con esta escalada de presiones. Sacan palabras como 'traición', que es bastante fuerte. Vamos a hacer los esfuerzos para que los temas relevantes para la gente y que requieran unidad para su defensa, siempre el PS estará por fomentar aquello", expresó la también senadora.

Por su parte, el jefe de bancada DC, Héctor Barría, defendió a Camaño al replicar que "los temas de la DC los resolveremos en nuestra bancada DC. Que no vengan algunos de nuestros supuestos aliados a darnos lecciones de ética y moralidad, más aún cuando en el Senado cruzaron la vereda y pactaron con esa derecha, que prácticamente busca indultar a violadores de derechos humanos".

Desde la FRVS, su presidenta Flavia Torrealba recibió estas críticas "con indignación y con estupor. Consideramos que es una denuncia calumniosa que esperamos que retiren, porque el Partido Socialista sabe perfectamente que a pesar de que nos hicieron llegar algunas propuestas, siempre estas fueron consideradas pero rechazadas, el partido les comunicó oficialmente que nosotros no estábamos por un pacto como el que estaban planteando ellos, no nos parecía".

PDG mira el vaso medio lleno

El PDG, en tanto -que iba a presidir la Cámara en caso de que los votos fuesen suficientes- prefirió mirar el vaso medio lleno: "Pasamos de 14 a 75 votos en nuestra anhelación de liderar la Cámara y, además, dimos señales de aquello que muchos dudaban: que el partido no sabía construir acuerdos o que no iban a estar alineados", dijo el jefe de la bancada de diputados, Juan Marcelo Valenzuela.