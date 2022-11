Tras un mes de polémica, PC bajó a Karol Cariola de la disputa por la presidencia de la Cámara

A través de un comunicado, el Partido Comunista (PC) anunció durante la tarde de este miércoles que optó por renunciar a su "legítima opción" de presidir la Cámara de Diputadas y Diputados.

Esto, tras un mes de polémica debido al rechazo de diversos sectores, incluida la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG), de respaldar a la diputada comunista Karol Cariola para encabezar la testera.

"Debemos comunicar que, por motivos ajenos a nuestra voluntad, hoy no están las condiciones para que un militante o una militante comunista asuma la presidencia de la cámara de Diputados y Diputadas. Se ha impuesto en los hechos, con diversos argumentos, un veto a nuestro partido, que como ya habíamos señalado, no es sano para la convivencia política ni para la democracia de nuestro país", expresó el PC.

"Lamentamos que este sea el estado de las cosas, pero es la realidad: quienes comprometieron su palabra frente a Chile confirman que no cumplirán", señaló la colectividad comunista.

El texto añadió que "es una compleja y difícil situación, ya que creemos que quienes no son capaces de sostener sus compromisos políticos, difícilmente cumplirán los compromisos con la ciudadanía. Honrar la palabra es un fundamento de la política, que al no cumplirse somete a los partidos a descomposiciones y pérdida de la confianza entre militantes y ante la ciudadanía".

"Como Comunistas ya lo dijimos: No estamos disponibles para que se use nuestro nombre, el de nuestro Partido o que se denueste públicamente a alguna o alguno de nuestros militantes, como excusa para no cumplir la palabra", prosiguió la tienda.

"Como Partido, renunciamos, por ahora, a nuestra legitima opción, ante el incumplimiento de lo acordado, al mismo tiempo que llamamos a las fuerzas políticas a buscar los acuerdos que sean necesarios en aras de tener una mesa que contribuya al gobierno y a su agenda de transformaciones tan necesarias para el pueblo de Chile y conquistada además legítimamente en las urnas por la vía de nuestra democracia", concluyó el PC.

El PC renuncia por ahora a su aspiración de presidir la Cámara con la diputada Karol Cariola.@Cooperativa pic.twitter.com/7kYsrwcw3A — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) November 2, 2022

El 11 de marzo de 2022, fuerzas de izquierda y centro firmaron el llamado "acuerdo de gobernabilidad" para la Cámara Baja. Desde el PC hasta el PDG acordaron que la presidencia de la corporación se dividiría en seis mandatos.

El documento firmado a mano contemplaba que el 21 de octubre recién pasado la actual mesa directiva, liderada por el PPD, Raúl Soto, renunciara, para así dar paso al puesto del PC que sería de Cariola. Sin embargo, el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, en el que se rechazó la propuesta de nueva Constitución por una mayoría abrumadora, puso su candidatura en duda por parte de algunas fuerzas.

Cariola ejerció como coordinadora de la campaña del "Apruebo", que sufrió una derrota de más de 20 puntos.

El PDG, que debutó en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2021 como una fuerza de candidatos independientes, admitió a inicios de octubre que no estaban en condiciones de asegurar que votarán por la legisladora.

También los democratacristianos pusieron el pacto en entredicho. En su caso, porque las diputadas comunistas Carmen Hertz y Lorena Pizarro respaldaron la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y otras organizaciones contra el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Sergio Micco, cercano a la falange, por presunto encubrimiento de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de octubre de 2019.

"Aquí no hay una observación política o vinculada al plebiscito, es un hecho puntual sobre Sergio Micco... Aquí se espera un gesto también de los partidos de izquierda, que es lo que se está buscando. No dudo que el compromiso que se asumió va a ser respetado por la Cámara de Diputados y Diputadas de nuestro partido", puntualizó hoy el presidente interino de la DC, Aldo Mardones, en El Primer Café de Cooperativa.