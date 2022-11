Uriarte por bajada del PC y Cariola: "Hay momentos en que las circunstancias determinan situaciones no queridas"

La ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte (PS), relevó la figura de la diputada Karol Cariola, a la vez que planteó que la bajada de su nombre y de la aspiración del Partido Comunista a presidir de la Cámara Baja se debió a circunstancias que son parte de la "vida política".

Tras un mes de polémica, el PC anunció ayer que optó por renunciar a su "legítima opción" de disputar la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, turno que le correspondía según el acuerdo administrativo de gobernabilidad de la Corporación que suscribieron las coaliciones oficialistas junto a la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG), pero cuyo cumplimiento -por diferentes factores- fue puesto en duda en las semanas recientes por estas dos últimas colectividades.

"Es lamentable que de una u otra forma se haya expresado este veto al Partido Comunista y a algunos de sus militantes", acusó el timonel del PC, Guillermo Teillier.

En tanto, de acuerdo con La Tercera, a juicio de Uriarte, "en la vida política hay momentos en que las circunstancias determinan situaciones que no son queridas por los actores, pero es un momento".

De todos modos, destacó que "Karol tiene una vida política muy promisoria", una figura de la cual dijo tener "la mejor de las opiniones".

"Creo que tiene todas las condiciones como parlamentaria, lo ha demostrado, para haber hecho una estupenda presidencia de la Cámara", puntualizó.

Tras las dudas manifestadas por el Partido de la Gente y el condicionamiento que puso la DC, la ministra Uriarte se involucró en las tratativas para poder darle viabilidad al acuerdo, e incluso la semana pasada aseguró estaba dispuesta a jugarse todo su capital político para ello.

"Una de las cosas que no importa es mi capital político. Vine a trabajar por el Gobierno del Presidente Boric, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para contribuir al mejor desarrollo de este Gobierno. A eso me quise referir con mi capital político: estoy 100 por ciento comprometida con el gobierno del Presidente y no hay más", reflexionó.