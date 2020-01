Boric y Jackson declinaron firmar carta de apoyo a Hugo Gutiérrez

Los diputados del Frente Amplio, Gabriel Boric y Giorgio Jackson, declinaron firmar una carta de apoyo de representantes de oposición a Hugo Gutiérrez, que enfrenta una solicitud de destitución ante el Tribunal Constitucional.

Según publicó La Tercera, el diputado Jaime Naranjo (PS) llevó la misiva, con más de 40 firmas, a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm.

"La carta que firmamos los parlamentarios de oposición es un acto de solidaridad ante la situación que podría haber enfrentado cualquier parlamentario. Yo hablé personalmente con los diputados Jackson y Boric, les dije que era una carta de solidaridad. Me dijeron: Ahí lo vemos", comentó Naranjo.

"Todo el resto firmó de inmediato. Nadie más me dijo: Ahí lo vemos", planteó el diputado socialista.

"Un mínimo de solidaridad"

Al conocer esta situación, Gutiérrez sostuvo que "el diputado Naranjo me comentó la iniciativa que había asumido con otros parlamentarios, gesto que agradezco profundamente porque demuestra la solidaridad de una parte importante de este Parlamento".

"Me cuenta que a lo menos dos personas no firmaron, de los que sin duda uno hubiese esperado un mínimo de solidaridad: los diputados Boric y Jackson. No sé las razones que tuvieron para no querer firmar la carta, porque no era una carta firmada por partidos políticos", dijo.

Gutiérrez aseveró que "era una carta de solidaridad individual hacia mi persona. En consecuencia, cualquier excusa basada en que diputados de su partido o coalición ya habían firmado, para excusarse de firmar, no es suficiente como explicación".

La diputada Carmen Hertz (PC) también se refirió a esta situación:

A un parlamentario que se quiere destituir por la derecha con imputaciónes calumniosas y grotescas, se le apoya de inmediato “Ahí lo vemos": La carta pro Hugo Gutiérrez que se quedó sin las firmas de Boric & Jackson https://t.co/EkfVW52bu8 vía @latercera — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) January 29, 2020

Postura de los diputados

Desde el entorno del diputado Jackson explicaron que cada vez que se le pide una firma, ya sea para acusaciones constitucionales, requerimientos al TC o proyectos de ley, evita firmar de forma instantánea, esperando para poder revisarla con calma.

En el caso de la carta de apoyo a Gutiérrez, el parlamentario supo que ya estaban las firmas de tres integrantes de la bancada, por lo que dio como "concedido" el apoyo de Revolución Democrática y del Frente Amplio.

Por su parte, Boric prefirió no contestar ni hacer comentarios al ser consultado sobre este tema.