Intervención deslenguada de Florcita Alarcón fue aplaudida en el Congreso

En medio de la discusión en la Cámara de Diputados por los mecanismos y las cuotas para el eventual proceso constituyente, una peculiar intervención de Florcita Alarcón sacó aplausos en el Congreso y varios comentarios en redes.

El parlamentario por la región del Maule, dijo que "por supuesto" votará a favor de la paridad de género, la representación de pueblos indígenas y la inclusión de independientes.

Pero después terminó su discurso con palabras que se le escaparon del alma: "Me vista como me vista, ridículo o no ridículo, me salte la reja del Congreso, me equivoque... siempre he sido, soy y seré alguien que vota por el pueblo... conchetu...".