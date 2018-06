Caso Penta: Sobreseen a ex administrador electoral de Piñera

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes el sobreseimiento del ex administrador electoral de Sebastián Piñera, Santiago Valdés, en el marco del caso Penta.

Valdés había sido sujeto de una querella presentada en abril de 2017 por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por la facilitación de 11 facturas falsas por 123 millones de pesos en 2010 a la empresas Aguas Andinas, Pampa Calichera e Inversiones Ilihue.

El sobreseimiento fue decretado debido a la prescripción de la querella del SII, según confirmó el Poder Judicial.

El abogado defensor de Valdés, Rodrigo Zegers, aseveró que "siempre hemos insistido en la inocencia de Santiago Valdés y hoy el tribunal ha decretado su sobreseimiento definitivo, lo ha decretado por prescripción porque es cierto y claro que el Servicio de Impuestos Internos se vino a querellar siete años después de la supuesta comisión de los delitos".

"Ahora, no obstante, la prescripción nosotros estamos también, no fue necesario esgrimirlo hoy, pero siempre hemos dicho que los hechos no son constitutivos de delito y tampoco ha tenido una participación punible mi representando", precisó.

Por su parte, el fiscal Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, no descartó recurrir a la Corte de Apelaciones, indicando que "la prescripción se discute caso a caso y respecto de cada imputado que tiene sus circunstancias particulares. El tribunal esgrimió un criterio que nosotros, en este caso, no compartimos, pero que evidentemente tiene que discutirse caso a caso a la luz de los antecedentes particulares del mismo".

Consultado si fue un error del SII esperar siete años para querellarse, dijo desconocer "las mecánicas internas de la investigación de delitos tributarios del SII, por lo cual no me concierne tampoco referirme a ellas".

Sin embargo, Valdés sigue siendo investigado en la arista principal del caso Penta por la presentación de contratos forward irregulares, por lo que podría llegar a un juicio oral.