Cecilia Pérez repudió a Heraldo Muñoz por caricatura poco agradable

La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, criticó al ex canciller Heraldo Muñoz por compartir una caricatura poco agradable sobre ella.

La imagen, obra del caricaturista Govar, fue publicada por el timonel del PPD en su cuenta de Twitter el fin de semana, y en ella se exageran los rasgos físicos de la cara de la vocera y va acompañada de una frase alusiva a la ex Mandataria Michelle Bachelet.

Pérez fustigó el dibujo y criticó a Muñoz, comparando que "hay liderazgos democráticos que preferimos el diálogo, que preferimos el debate de las ideas, francamente, dando la cara al país, y otros, seguramente por ambiciones electorales, que renuncian al diálogo y prefieren la caricaturas".

"Ese no es el camino al que nos convoca el Presidente Sebastián Piñera, no nos gustan las caricaturas, las malas caricaturas, la burla, no me gusta cuando se busca denigrar a nadie, y por lo tanto el llamado a respetarnos entre todos", expresó.

La obra fue rechazada también por la ministra de la Mujer, Isabel Plá, quien le respondió al otrora canciller que "las ideas se enfrentan con ideas, no con caricaturas que degradan el debate".

Tengo la mejor opinión de Usted como ex Canciller y político. Me sorprende esta manera irrespetuosa de referirse a la Ministra @segegob, @ceciperez1. Las ideas se enfrentan con ideas, no con caricaturas que degradan el debate. — Isabel Pla (@isabelpla) 28 de enero de 2019

A las críticas también se sumaron la timonel UDI, Jacqueline van Rysselberghe y el senador RN Manuel José Ossandón:

Artero e injustificado ataque de ex Canciller @HeraldoMunoz a vocera de gobierno @ceciperez1. Se le olvidó toda la diplomacia recurriendo a una caricatura ofensiva que sólo busca denigrar, y de paso, empequeñece el debate político. Que ofrezca disculpas es lo mínimo q debe hacer. pic.twitter.com/2B8tbX4jKP — J Van Rysselberghe (@jvanbiobio) 28 de enero de 2019