Evelyn Matthei defiende a Francisco Orrego ante dichos de Mirosevic

La candidata presidencial de la Chile Vamos, Evelyn Matthei, reaccionó a los dichos del diputado Vlado Mirosevic, precandidato a la presidencial del Partido Liberal, respecto a la candidatura del Francisco Orrego (RN) al Gobierno Regional.

El domingo recién pasado comenzó el periodo oficial de campañas para la segunda vuelta de los candidatos a gobernadores regionales de la Metropolitana.

En ese contexto, desde la sede del Partido Liberal, Mirosevic dio su apoyo a Claudio Orrego (Independiente), pero criticó duramente al panelista de "Sin Filtro" y declaró que "no está en su sano juicio para poder gobernar Santiago".

Lo anterior, generó polémica y la carta presidencial de la derecha salió a respaldar a Orrego, aseverando que "me parece una desfachatez referirse así de un candidato de otro conglomerado, y no voy a contestar porque no merece respuesta".

"Estamos trabajando muy bien con 'Pancho Orrego', es gran candidato, es una persona que ha hecho una campaña impresionante y lo apoyo con todo", destacó Matthei, quien estuvo presente en el inicio de la campaña en Peñalolén.

En tanto, Francisco Orrego se reunió esta mañana con un grupo de alcaldes de su sector que fueron electos en la Región Metropolitana y declaró que encuentra lamentable las declaraciones, pero que va en la tónica de los últimos días donde –a su juicio- la izquierda y centro izquierda lo está atacando a él y a sus votantes.