El ex ministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) manifestó en El Primer Café su cuestionamiento ante la candidatura de Teresa Marinovic, reconocida por decir que "no hubo violación a los DDHH, se congratula de la época de Pinochet", según el ex secretario de Estado. "Estamos hablando de personas que no creen en la democracia, y a mi me parece que al final lo que parece una cuestión inofensiva electoral corresponde a una especie de captura, o de toma de poder por parte del grupo que estaba duro con el Rechazo".

