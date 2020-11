Hoffmann llama al oficialismo a ceder para cortar con "la tiranía obstruccionista de la izquierda"

Mientras se prevé una tramitación fluida del segundo retiro del 10 por ciento en el Senado, la jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann, planteó que se destrabe la reforma previsional -que se mantiene en la Cámara Alta- sellando un acuerdo que de alguna manera absorba o vincule ambos proyectos.

La diputada arguyó que la idea surge porque "si no nos ponemos las pilas con sacar una reforma, la verdad es que el futuro de nuestro sistema de pensiones corre un serio riesgo".

"Sabemos que el 10 por ciento -proyecto que a nadie le gusta en esta Cámara, pero que se aprobó como última alternativa- tenemos que fusionarlo rápidamente dentro de una reforma de pensiones. Tenemos que ser todos capaces de ceder y cortarnos con esta tiranía obstruccionista de la izquierda", emplazó a Chile Vamos, coalición dividida frente al segundo retiro.

Sin embargo, Hoffmann comprometió que "las convicciones las mantendremos firmes, pero entendemos que somos minoría y la necesidad de tener un acuerdo en esta materia".

Coincidió con la diputada el senador Felipe Kast (Evópoli), pidiendo en Cooperativa que "todos estén dispuestos a dejar sus esquinas en el caso del 6 por ciento" de cotización adicional; "Si estamos hoy día tomándonos en serio el debate de pensiones, ojalá vayamos más allá del 6 por ciento".

BRIONES: LA REFORMA PREVISIONAL ES PRIORIDAD NACIONAL

En paralelo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, confirmó de que a pesar de sus advertencias de que el segundo retiro contraviene a la reforma previsional, el Gobierno sigue trabajando en llegar a consensos sobre el cambio del sistema.

"Vamos a seguir tramitando la reforma porque es una prioridad nacional", enfatizó, al tiempo que reiteró que "estos retiros no son neutros: van a tener un costo en pensiones y lo vamos a ver más adelante".

"Por eso es que yo he insistido siempre en nombre del Gobierno que acá hay que levantar la mirada, no solamente mirar el corto, corto plazo, sino que preguntarse con el paso del tiempo cuál es el costo que esto va a tener. No cabe duda que retiros masivos tienen costos en las pensiones del futuro", insistió.

DELGADO TUVO "ENRIQUECEDORA" REUNIÓN CON BANCADAS OFICIALISTAS

En medio de recriminaciones oficialistas hacia su cartera, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, sostuvo que "no ha habido un quiebre" en Chile Vamos, sino que "temblores grado siete, pero vamos a salir adelante"; pero lo contradijo el ministro Briones al reconocer las fricciones en la coalición.

Por este escenario, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, intentó calmar los ánimos este jueves a través de un encuentro con los jefes de bancada de Chile Vamos, durante el que conversaron una propuesta, que hasta ahora el jefe de gabinete no ha detallado.

"La verdad es que para mí fue una reunión tremendamente enriquecedora, porque pude determinar que efectivamente pueden haber ciertas carencias en cómo enfrentar el trabajo diario, y en ese contexto, lo que el Presidente me ha pedido es fortalecer la relación con las bancadas y poder transmitirles que va a haber una comunicación distinta", sostuvo Delgado.

En relación con el segundo retiro, senadores de oposición y oficialistas han adelantado que pretenden agregar indicaciones referentes al cobro de impuestos para quienes giren los montos más altos permitidos.

Aún es incierto si mañana viernes sesionará la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, pero al menos el presidente de la instancia, Alfonso de Urresti (PS), pretende comenzar de inmediato con la revisión de la iniciativa.