La derecha no cree que el caso Hermosilla la afecte en la elección de octubre

Dirigentes de Chile Vamos descartaron que el caso Hermosilla tenga impacto alguno en su desempeño en las elecciones municipales y regionales del 26 y 27 de octubre, después de que la última encuesta Criteria Research indicara que esa coalición es percibida como la más corrupta del país.

Frente a la pregunta: "¿Cuál o cuáles de los siguientes partidos o coaliciones políticas han incurrido más en casos de corrupción?", la mayoría de los consultados respondió "todos por igual", opción que subió cinco puntos; pero el conglomerado que agrupa a la UDI, Renovación Nacional y Evópoli anotó un aumento de 16 puntos al comparar con junio de 2023, llegando al 37%.

A juicio del director de Criteria, Cristián Valdivieso, este dato refleja que "la derecha es, hasta ahora, la más afectada por el caso Hermosilla".

Lo anterior, dado que la llamada "caja de Pandora" evidencia una relación entre el abogado Luis Hermosilla -o sus clientes- con algunos personeros del sector, en particular los exministros Andrés Chadwick y Felipe Ward (ambos de la UDI), y el actual candidato de la coalición a la alcaldía de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

Para Eric Latorre, director del Magíster en Gobierno y Administración Pública de la U. Autónoma, el sondeo anticipa "cómo se va a afectar y se está afectando la marca de la derecha como una opción viable, coherente, a partir de que muestra que hay una percepción importantísima de que la corrupción ha aumentado mucho, vinculada a sectores de derecha".

"Eso va a generar sin duda que la posición de los partidos en general se va a hacer más compleja, y podría tener una repercusión electoral, en tanto la derecha pierde una cierta calidad moral para enfrentar la próxima elección", advirtió el cientista político.

"NO TIENE NADA QUE VER"

A pesar de las estimaciones del experto a raíz del resultado de Criteria, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, consideró que el caso audios y las elecciones "honestamente son cosas que no tienen nada que ver".

"Lo que hay es una investigación que tiene que llegar hasta el final, que queremos que sea lo más ágil posible, y la postura de (la alcaldesa de Providencia) Evelyn Matthei ha sido tremendamente clara. Por lo tanto, creo que no tiene ningún tipo de incidencia en ningún tipo de campaña", aseguró el diputado.

"Sin duda que el prestigio de la política está en juego producto de las filtraciones del caso audios, en el cual se vincula a Luis Hermosilla, pero la verdad es que este desprestigio afecta transversalmente, tanto a sectores políticos de izquierda como de derecha", complementó el jefe de la bancada Evópoli, Jorge Guzmán.

En definitiva, coincidió en que "no creo que esto influya en elecciones presidenciales o municipales, por cuanto -insisto- ésta es una afectación transversal a la clase política, y no así de un sector en particular".

Cabe mencionar que Matthei, como eventual carta presidencial de Chile Vamos, mantiene el liderato de la próxima carrera por La Moneda, según lo arrojado por la misma encuesta Criteria.