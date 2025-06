Matthei apuntó "a todos los que tienen miedo" tras la primaria oficialista: "Chile va a estar mejor"

"Chile merece volver a crecer", declaró Evelyn Matthei tras conocer el triunfo de Jeannette Jara en la primaria del oficialismo. La candidata presidencial de Chile Vamos sostuvo que "no hay tiempo que perder" y que su candidatura representa una alternativa firme frente a los desafíos del país.

"No vamos a perder ni una hora", afirmó, y comprometió una lucha frontal contra la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción.

Matthei también centró su mensaje en la reactivación económica y la creación de empleo, en especial para mujeres, jóvenes y pymes. Aseguró que su proyecto busca construir "un Chile que proteja a quienes lo necesitan", con autoridad, pero también con diálogo. "Nadie puede dudar que tengo carácter", sentenció.

Dirigiéndose a quienes no fueron a votar o se sienten desilusionados, la exalcaldesa les pidió no perder la fe: "A todos los que hoy tienen miedo, que no tienen esperanza... les quiero decir: Chile va a estar mejor".

Kaiser: "El Partido Comunista es un peligro para nuestra institucionalidad"

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, reaccionó con dureza al triunfo de Jeannette Jara, señalando que lo ocurrido representa "un duro golpe al socialismo democrático y a la democracia misma".

A su juicio, la elección de una militante comunista como abanderada del Gobierno es una señal preocupante. "El Frente Amplio prácticamente desaparece del escenario político, y el señor Mulet juega un rol honroso, pero no relevante", sostuvo.

Kaiser advirtió que "el Partido Comunista es un peligro para nuestra institucionalidad" y pidió que la colectividad entregue explicaciones respecto a su historia y vínculos internacionales. "No solamente lo creemos, creemos que existen pruebas para ello", afirmó, apuntando a supuestos lazos con las FARC y el Gobierno venezolano.

"Esperamos que el Partido Comunista, antes de ir a una primera vuelta, resuelva sus temas pendientes con la legalidad", agregó, cuestionando incluso una supuesta posesión de arsenales por parte de la colectividad.