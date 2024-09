Michèle Labbé, académica USS: Marcela Cubillos es un rostro, como un influencer

Michèle Labbé, académica e investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, comentó en El Primer Café a la polémica por el millonario sueldo de la exministra Marcela Cubillos en dicha casa de estudios, y defendió que "ella es un rostro, gústele a quien le guste", y se le pagó a semejanza de lo que hacen las marcas respecto a los "influencers".

A título personal, la economista se declaró partidaria de "la libertad de las empresas", y advirtió que "cuando uno empieza a criticar lo que le pagan al resto, hay mucho de envidia. Creo que las características de envidia y chaqueterismo que tenemos en este país son del terror".

Labbé aludió con los sueldos "infinitamente superiores" de los rostros televisivos y que "nadie les dice nada, porque son rostros de televisión y me parece súper válido que ganen esos sueldos".

En esta misma lógica, Cubillos "es un rostro de la universidad, gústele a quien le guste. Un rostro positivo, un rostro negativo (dirán unos u otros), pero es un rostro de la universidad y, por lo tanto, se le paga acorde con eso".

"Se les paga a los influencers, esto es lo mismo. Ser un rostro es ser un influencer y, por lo tanto, yo creo que la universidad lo que tiene que evaluar es si las utilidades que le genera este rostro son mayores que los costos de pagarle ese sueldo", puntualizó.

"Si es que las utilidades son mayores, entonces esto está contribuyendo al crecimiento del país y está generando un beneficio social neto", argumentó.

Finalmente, reflexionó que "aquí hay ciertamente un tema político de por medio, un ataque a ciertos sectores y creo que hay que ser súper cuidadoso, porque (con esta polética) están aludiendo, están llamando a nuestros más bajos instintos, la envidia, para que todo el mundo ataque".

LYD: CUANDO HAY FONDOS PÚBLICOS, LAS INSTITUCIONES DEBEN SER TRANSPARENTES

Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo (LyD), aseguró en El Primer Café que respeta la "libertad de pactar entre empleador y trabajador lo que al empleador le convenga o al trabajador le convenga", y que si la Universidad San Sebastián "decidió que pagaba eso, supongo que tendrá explicaciones".

"Entendiendo eso, que yo creo en la libertad -a mí no me gusta ni los precios fijados, ni intervenciones de afuera-, la definición de precio justo yo no sé cuál es, porque no entiendo qué es lo que es justo para quién", añadió.

Por otro lado, García relevó que "si estamos hablando de una universidad o de una institución, una empresa, que recibe fondos públicos, ahí es necesario exigir transparencia", y la institución que los recibe "tiene que ser absolutamente transparente en cuánto gasta y en qué lo gasta".

"Hasta el día de hoy en las universidades, en general, han sido súper reticentes en entregar la información, y creo que todos nosotros, como dueños de esas platas que se les pasa a las universidades, debiéramos exigir a universidad, empresa y todo el resto -Ministerio y servicio, municipalidades y GORE lo mismo-, que sean súper transparentes en qué gastan la plata", cerró.