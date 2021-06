Si bien el ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) aseguró en El Primer Café que "logro distinguir entre la política pública y la opción religiosa personal" frente al proyecto de matrimonio igualitario, cuestionó que la decisión del Presidente Piñera de darle urgencia no se socializara a Chile Vamos antes de la Cuenta Pública. "Me hubiera gustado una conversación con los líderes de los partidos políticos (...) en la reserva, porque era una noticia muy importante y había que impedir que se filtrara", planteó.

