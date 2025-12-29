Con una proyección de flujo vehicular que alcanzará el millón de desplazamientos entre salidas e ingresos a la Región Metropolitana, el ministro (s) de Obras Públicas, Danilo Núñez, detalló en El Diario de Cooperativa un robusto plan de contingencia que incluye el "Peaje a Luca" para incentivar los viajes en horarios de baja congestión. La medida funcionará el miércoles 31 de diciembre, entre las 07:00 y las 13:00 horas, en los peajes de Lo Prado y Zapata (Ruta 68), Nueva Angostura (Ruta 5 Sur) y Las Vegas (Ruta 5 Norte), beneficio que se repetirá para el retorno el domingo 4 de enero en el mismo bloque horario.

"Lo importante es salir temprano; siempre los fines de semana largos de ida o de vuelta, hay que intentar salir antes de la una de la tarde para evitar los flujos que se disparan hasta los 5.000 autos por hora", señaló la autoridad, quien además confirmó una rebaja del 50% en la tarifa para camiones durante la madrugada y restricciones de tránsito para carga pesada durante el día.

