Efecto China: 2026, el año del Caballo de Fuego

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Erkut2, pixabay.com
En esta edición de Efecto China, la reconocida psicoastróloga Ángeles Lasso nos habló sobre lo que trae el Horóscopo Chino para el 2026, año que será del Caballo de Fuego.

Además, desde Xiamen, Cristián Castillo, tesista de magíster del Núcleo Milenio ICLAC, nos contó de sus investigaciones sobre políticas oceánicas, gobernanza ambiental y cambio climático, junto con relatar sus vivencias personales como estudiante en el gigante asiático.

Y como cada semana, Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás, nos enseñó cómo la juventud china celebra el Año Nuevo occidental.

