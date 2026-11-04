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Tópicos: País | Política

Comisión aprobó presupuesto de gores con "una merma chica, de 3 a 4%"

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuellar
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Gobierno, parlamentarios y gobernadores regionales acordaron reducir el tamaño del ajuste inicialmente propuesto.

Comisión aprobó presupuesto de gores con
 ATON (archivo)

El ministro Quiroz calificó la decisión como "un voto de confianza a la gestión futura de los gobiernos regionales".
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La Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobó la partida para los gobiernos regionales (gores) -que contemplaba recortes y restricciones al gasto-, luego de un acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo, los parlamentarios y los gobernadores.

El proyecto sugería un ajuste de 7% comparado con la iniciativa de Presupuesto inicial -y de un 10% equiparado con el vigente este año-, lo que generó controversia e inquietud en los gores entre finales de septiembre e inicios de octubre. 

Sin embargo, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, afirmó que ahora contempla "un margen de merma chico, entre un 3 y un 4%".

Asimismo, "inicialmente, este proyecto no contemplaba reemplazar a los trabajadores que pasaban a retiro en los gobiernos regionales; y hoy día lo contempla. También vamos a tener más flexibilidad en los instrumentos que están alojados en el FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional), en el programa de inversión en particular", entre otros, aseguró Mundaca.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que "las medidas de gestión permiten que partamos ejecutando (el Presupuesto) en las regiones desde el día uno".

"Hay una tremenda responsabilidad hoy día de la reactivación del empleo: dimos un voto de confianza muy fuerte a la gestión futura de los gobernadores", añadió el jefe de la billetera fiscal.

La aprobación de la partida en virtud del acuerdo fue valorada ampliamente por parlamentarios oficialistas y de oposición.

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