Ya comenzó la Tercera Guerra Mundial y es una guerra silenciosa, advierte Girardi

El presidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, Guido Girardi (PPD), afirma que "ya comenzó la Tercera Guerra Mundial", y que sus participantes están disputando en estos momentos el control de los datos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario enfatizó que "está claro que Internet es la carretera por donde va a transitar la humanidad, y los datos hoy son el tema más importante del planeta".

"Las guerras del futuro van a ser por la hegemonía del ciberespacio, por el control de los datos. De hecho, uno podría decir que ya comenzó la Tercera Guerra Mundial, que a diferencia de la Segunda Guerra Mundial -que fue una guerra caliente, y luego vino una Guerra Fría- es una guerra silenciosa; por eso es el conflicto de Huawei y Google", aseguró.

Según el senador, dichos conflictos no se desarrollarán convencionalmente: "No van a ser los tanques, van a ser los drones; van a ser las ciberguerras; ya no van a combatir personas, van a combatir robots; los que van a dirigir las guerras van a ser ingenieros, y Chile se está quedando totalmente ausente".

"Los datos tienen que ser nuestros, porque ahí está el poder y va a estar la seguridad nacional. Por eso la disputa internacional y geopolítica del futuro es quién controla los datos", subrayó.

La posibilidad de los satélites

Para que el país no quede sometido en esta disputa, Girardi planteó que se debe fomentar el desarrollo de tecnologías propias, en especial satélites, cuyos prototipos ya se han construido en las universidades de Chile y de Concepción.

"Chile puede desarrollar sus propios satélites. Se llaman nanosatélites, que son satélites de 10 kilos que pueden entregar toda esta capacidad de datos para ver cuando hay tráfico de drogas, para ver temas meteorológicos, cuando hay temas de desastres, inundaciones, cuando hay talas ilegales, cuando hay pesca ilegal, que son fundamentales para la seguridad nacional", explicó.

Es por la importancia de estos artefactos que el senador se quejó de que ninguna autoridad de Gobierno asistiera al lanzamiento oficial del Programa Espacial Nacional, el pasado jueves.

"Lamento que en este encuentro, donde por primera vez las Fuerzas Armadas se reúnen con la ciencia, se reúnen con todas las universidades, no llega un solo representante del Gobierno", expresó a Cooperativa.