La modelo Adriana Barrientos sacó la voz, y con fuerza, luego de que el Partido Comunista impugnara y sugiriera abortar su candidatura a la Convención Constitucional. Ésta fue promovida por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) al interior del pacto "Apruebo Dignidad", que incluye también al Frente Amplio e independientes. El jueves, en una declaración pública, el PC afirmó que esta candidatura es "responsabilidad exclusivamente de la FRVS", expresó disconformidad con ella y pidió reevaluarla, debido a las "declaraciones de simpatía hacia actores principales de la dictadura militar" formuladas en el pasado por la figura de farándula. "No puedo creer las calumnias que me ha levantado el Partido Comunista diciendo que yo soy pinochetista. Eso es mentira: yo no soy pinochetista y jamás voy a avalar la violación a los derechos humanos cometida en la dictadura militar y, por supuesto, (tampoco) las violaciones a los derechos humanos cometidas con los chicos que salieron a protestar a la calle, a dejar los pies por las demandas sociales", dijo Barrientos en un video difundido este viernes. "Por haber condenado los saqueos el Partido Comunista usa eso a su favor para poder bajar mi candidatura. ¿Dónde está la tolerancia que profesa el Partido Comunista? (...) El único delito que he cometido es ser mujer y tener un estigma tremendo por haber trabajado en medios de farándula, (pero hoy) represento a muchas niñas, muchas mujeres y -en este minuto más que nunca- represento a todas esas personas a las que les dicen: 'Tú no puedes'. Eso es lo que está haciendo el Partido Comunista conmigo (...) ¡Por favor, basta al Partido Comunista de discriminarme y empecemos a aceptarnos! La gente evoluciona, cambia", reclamó enfática la aspirante al órgano constituyente.

