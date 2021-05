Analistas vaticinan una constituyente con alta diversidad y derecha sobrerrepresentada

A pocos días de la elección de constituyentes, analistas vaticinan que la Convención Constitucional será diversa "como nunca antes", aunque no llegarán muchos candidatos independientes, y que la derecha, gracias a la unidad que acordó el sector, logrará una sobrerrepresentación y al menos un tercio de los escaños.

En Lo Que Queda del Día analizaron el escenario ad portas de los comicios Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, y Gonzalo Müller, director del Centro de Política Públicas de la Universidad del Desarrollo.

Sobre lo que se espera en la votación para la gran cantidad de postulantes independientes, Heiss estima, aludiendo al sistema D'Hondt, que "no van a llegar muchos independientes a la Convención, porque es un sistema electoral diseñado para partidos políticos que van en listas".

Pero no lo ve como algo "tan dramática" pues, "en el lado positivo, pienso que vamos a tener una Convención con un nivel de diversidad que no hemos visto antes en un órgano de representación política", debido, entre otros factores, a la paridad de género, los escaños reservados para pueblos originarios y la cuota para personas con discapacidad.

De todos modos, "los propios partidos llevan muchos independientes en sus listas, esta no es una elección tradicional donde van los de siempre, van algunos políticos, pero también muchas personas que son independientes, dirigentes sociales, que son actores políticos nuevos en el sistema".

Müller, a su vez, enfatizó que "vale la pena darles una expectativa positiva" a los independientes: "Hay una estimación que va entre 7 y 9 de independientes en listas de independientes más una importante cantidad de independientes que van a ser elegidos en listas de partidos. (...) En muchos distritos el más votado va a ser también un independiente, lo normal en lista de partido".

Asimismo, "hay una expectativa de que los independientes van a temperar el ambiente al interior de la Convención Constitucional: el fenómeno va a estar muy instalado en la Convención", subrayó.

ELECCIÓN TERRITORIAL Y PROPORCIONAL

Müller prevé, no obstante, que "los grandes bloques políticos van a acaparar el 80% de la representación", y expuso que se trata de "una elección territorial, de distrito por distrito, y no nacional", por lo que "va a pasar mucho que personas con buena votación no van a llegar a la Convención y va a llegar un montón de personas, me atrevo a decir más de 20, con votaciones bajísimas".

En ese marco, Heiss apuntó que le "apena" el argumento de "las bancadas del 1%".

"Entiendo que la gente quiera que salgan sus candidatos, pero la idea de la proporcionalidad requiere redistribución de los votos, porque si un candidato en un distrito obtiene el 60% y resulta que se van a elegir cinco personas, no puede ser que ese 60% esté en una sola persona, sino representado en las ideas políticas que esa persona representa, y es necesario que vaya acompañado de otras personas que le den el voto a la norma en forma proporcional: esa es la esencia del sistema proporcional, no es posible obtener proporcionalidad si no hay arrastre", sostuvo.

Por ello, "sí es importante que la gente sepa que cuando vota por un candidato no vota sólo por él, sino por la lista", instó.

LA UNIDAD DE LA DERECHA VERSUS LA DISPERSIÓN DE LA CENTROIZQUIERDA

También abordaron lo que se espera en cuanto al espectro derecha-izquierda.

Primero, Müller no cree que esta elección pueda ser interpretada también como un "plebiscito" sobre la Administración de Sebastián Piñera. Si bien "en todas las elecciones está el componente de evaluación al Gobierno, no creo que sea el único", a la vez que puntualizó que "el piso de la votación en la centroderecha está entre el 30 y 35%, es decir, tres veces la aprobación al Gobierno".

A juicio de Heiss, "en parte sí" será un juicio al Ejecutivo, puesto que "la votación de la derecha sería mayor si no hubiera estado en esta crisis". Sin embargo, "aun así creo que tendrá una buena votación y fácilmente va a mantener el tercio al que aspira en la Convención Constitucional".

En ese contexto, "no hay duda de que la unidad de la derecha la va a beneficiar muchísima, y va a estar sobrerrepresentada producto de que fueron capaces de ponerse de acuerdo y priorizar una acción estratégica de lo que quieren ir a defender".

Al contrario de la centroizquierda que -comparó la académica- "tiene muchos más conflictos identitarios y fragmentación de votos, y compite con las listas de independientes que mayoritariamente son de izquierda". por lo cual, además, "las fuerzas sociales de izquierda van a quedar menos representadas de lo que representan realmente en el mundo social".

Poco más de 14,9 millones de personas están convocadas a votar este 15 y 16 mayo para elegir a los 155 integrantes de la Convención, además de gobernadores regionales, alcaldes y concejales.