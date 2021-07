El ex timonel socialista Osvaldo Andrade se refirió en El Primer Café a los "errores" y "negligencias" del Gobierno en la instalación de la Convención Constitucional. El ex diputado planteó que las responsabilidades políticas no se deben obviar y afirmó que el Presidente Piñera "debería pedir la renuncia al ministro Ossa, porque él le falló: el ministro estaba a cargo de esto".

LEER ARTICULO COMPLETO