A cuatro días del plebiscito obligatorio en el que los chilenos decidirán si aceptan o rechazan la propuesta de nueva Constitución, Benito Baranda, ex convencional de Independientes No Neutrales, defendió en El Primer Café que el texto "da respuesta a 15 o 20 años donde no avanzamos mucho en reducir la desigualdad". El exdirector del Hogar de Cristo valoró además la opinión del Presidente Gabriel Boric en torno al texto constitucional, luego de que en entrevista con la revista TIME dijera que "siempre hay cosas que se pueden mejorar, y estamos teniendo ese debate, pero es un gran paso adelante para Chile"

