En medio de su visita a la Región de Arica y Parinacota, el Presidente Gabriel Boric fue consultado por las encuestas conocidas el fin de semana que muestran una baja en la aprobación al Gobierno y un aumento de la opción Rechazo en miras al plebiscito del 4 de septiembre. El Mandatario recordó que, durante su trayectoria política, a él le ha tocado ser tanto el mejor como el peor evaluado, e indicó que "uno -particularmente cuando está desde el Gobierno- no puede dejar que la ansiedad por la encuesta semanal guíe el actuar; tenemos que pensar en el largo plazo". Boric recalcó que la instrucción que él ha dado a los funcionarios de su administración es "hacer bien la pega, y que lo que corresponde no es hacer campaña para una opción u otra" respecto a la nueva Constitución. Finalmente, y saliendo al paso de abundantes análisis políticos, pidió: "No nos confundamos en equipararla (la aprobación al Ejecutivo) con el resultado del plebiscito, porque la Constitución que podemos tener va a ser para los próximos 40 años, y los gobiernos pasan cada cuatro años".

