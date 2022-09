El ex ministro del Interior Jorge Burgos señaló este jueves que espera que el expresidente Sebastián Piñera no se pronuncie previo al plebiscito del domingo, dado que -advirtió- "es mejor que no sea juzgado".

En un evento realizado por adherentes al Rechazo en Providencia, Burgos fue consultado por una posible aparición del exmandatario previo a la votación, señalando que "esperaría que no lo hiciera, porque creo que una figura que viene saliendo y tan reprochada, más allá de su legítima posición, es mejor que no sea juzgada por una de las opciones".

"En eso creo que ha sido muy cuidadoso y con razón", puntualizó el exsecretario de Estado.

También abordó la participación de la expresidenta Michelle Bachelet en en la franja del Apruebo, afirmando que si ella estima que "el Rechazo significa incertidumbre, no lo comparto pero está en su derecho".

De todas maneras, aseguró que se desmarca de lo indicado por Bachelet, dado que, en su opinión, "es todo lo contrario; el Rechazo da esperanzas".

Este jueves los comandos del Apruebo y Rechazo se despliegan en la última jornada de campañas previo al plebiscito del domingo.