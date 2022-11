"Cabildo Constitucional": La propuesta de mecanismo que presentó el oficialismo y la DC

Tras afinarla durante toda esta semana, el oficialismo -Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad- y la Democracia Cristiana (DC) presentaron este viernes su propuesta para el mecanismo de redacción de una nueva Constitución, en el marco de una nueva reunión de partidos en el exCongreso de Santiago.

En detalle, se busca que el órgano redactor se llame "Cabildo Constitucional" y que esté integrado por 90 personas más nueve escaños reservados, bajando en un número los 100 integrantes que se habían barajado en un inicio por parte del oficialismo.

En cuanto a la participación de los expertos, se propone un grupo cercano a las 30 personas, que sea paritario, elegido por el Congreso y que comience su trabajo en enero con la redacción de un anteproyecto, que de todas maneras no sería vinculante.

También se pretende elegir a los redactores en listas regionales cerradas y con paridad, que tenga entrada y salida con voto obligatorio, que las elecciones se realicen en marzo y que el órgano funcione por cinco meses.

Sobre esta propuesta, el timonel de Convergencia Social (CS), el diputado Diego Ibáñez, advirtió que "en la última etapa necesitamos que la ciudadanía también incida en quiénes van a ser los representantes de este órgano electo democráticamente para redactar la nueva Constitución".

"Creemos que con este mecanismo llegamos a un equilibrio que incorpora expertos expertas elegidas por el Congreso, que incorpora gente democráticamente electa por la ciudadanía. Por tanto, hoy la propuesta que hacemos va en la dirección de darle también a la ciudadanía su espacio para que pueda incidir en el contenido de la futura nueva Constitución", puntualizó el parlamentario.

Se trata de una contrapropuesta a lo planteado anteriormente por Chile Vamos, dado que las coaliciones de Gobierno consideró que una entidad de 50 escaños como la que sugiere la derecha es muy reducida.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En Chile Vamos, en tanto, la propuesta no fue vista de buena manera, particularmente por el número de integrantes que se buscan para el órgano redactor.

"Cuando nos dicen que van a presentar un mecanismo de 99 personas, ustedes comprenderán que lo que observamos es que el oficialismo todavía no ha mirado con la suficiente atención el resultado del plebiscito, no ha mirado con suficiente atención los estudios de opinión y no se da cuenta que la cantidad y el mecanismo de elección también tiene que empatizar con la sobriedad del proceso", cuestionó el diputado RN Diego Schalper.

En esta línea, el parlamentario afirmó que le llamó "un poco la atención las cifras", por lo que preguntará "primero a qué atienden, por qué han llegado esos números, entiendo que el oficialismo está planteando además 90 electos y 9 escaños reservados, o sea volver a la lógica de los escaños reservados"

"Chuta, si fuera así, efectivamente es como que hubiéramos retrotraído tres semanas", advirtió.

"NO DEBEMOS SEGUIR POSTERGANDO EL DIÁLOGO"

Por su parte, el co-coordinador de las negociaciones y presidente del Senado, Álvaro Elizalde (Partido Socialista), advirtió la necesidad de avanzar con prontitud para llegar a un acuerdo: "Lo he señalado con toda claridad, no se puede seguir postergando indefinidamente este diálogo", advirtió.

"Tenemos que dar una certeza al país respecto de cómo se va a llevar adelante el proceso constituyente. Está el tiempo corriendo en nuestra contra, pero tenemos que hacer todos los pasos necesarios precisamente para llegar a un buen acuerdo", dijo el senador.

Debido a esto, señaló que "más que comprometer fecha, quiero transmitir un sentido de urgencia respecto de la necesidad de arribar a un acuerdo y no seguir postergando indefinidamente este diálogo, así que espero que en las próximas semanas podamos tener novedades positivas para el país".