Sistema político: Comisión del Senado ratificó umbral del 5%

La Comisión de Constitución del Senado ratificó este lunes la norma que establece en la Carta Fundamental un umbral mínimo del 5% para obtener escaños en el Congreso, en el marco de la discusión de la reforma al sistema político.

La medida fue parte de indicaciones presentadas por dos grupos de parlamentarios: Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), por un lado, y Alfonso De Urresti (PS), Rodrigo Galilea (RN), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Gastón Saavedra (PS), por el otro.

Esto, en desmedro de una enmienda sustitutiva del Gobierno que no consideraba dicho umbral, así como de dos propuestas separadas de los senadores Sebastián Keitel (ind-Evópoli) y Claudia Pascual (PC), que eliminaban tal medida de la Constitución.

Consultado al respecto en El Primer Café de Cooperativa, Marcos Barraza, miembro del Comité Central del PC, aseveró este martes que "hay prioridades más urgentes en materia de legislación que abordar las reformas al sistema político, más aún cuando ese abordaje no se hace desde una dimensión integral. Creo que el problema no remite sólo a umbrales de legalidad respecto de los partidos".

"La discusión en el Senado -en mi opinión- se ha dado de manera muy restrictiva, muy acotada, con bordes muy delimitados, y no se condice con el carácter de la democracia que uno debiese ir construyendo. Poner tantas restricciones tiene como consecuencia más restricciones desde el punto de vista de la emergencia de nuevas ideas", advirtió el exministro.

Barraza observó que "un gran paso fue el término del binominal y la creación de un sistema proporcional, y creo que eso está un poco amenazado con esta discusión", de manera que "no estamos de acuerdo con una restricción de esas características".

Si bien la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, admitió que "no vemos tanto problema en la barrera de entrada del 5%", opinó que "colocar barreras de entrada para un sistema institucional es absurdo (...), es falsa la percepción de que es la diversidad de partidos el problema, sino que lo son las formas en que se llega a acuerdo en las atribuciones de los comités y las regulaciones para el trabajo prelegislativo".

Oposición sigue cuadrada con la propuesta

A su turno, el vicepresidente de Amarillos, Isidro Solís, remarcó que "el sistema político en Chile está viviendo una fase muy complicada: no está funcionando de manera de permitir que en el debate democrático lo que se generen sean acuerdos, y que se pueda -con una relativa oportunidad- generar políticas que le sirvan al país".

"La dispersión del poder hace cada día más difícil el trabajo legislativo, y por lo tanto, somos partidarios de esa ley, aunque eventualmente nos pudiera costar todo nuestro trabajo, porque eso implica que las corrientes políticas van a tener que nuclearse a grandes bloques", puntualizó, dado que el partdo que lidera aún no está inscrito en todo Chile.

Finalmente, el prosecretario de la UDI, Felipe Valdovinos, reiteró que "estamos claros en que la fragmentación de nuestro sistema político es muy mala para ponerse de acuerdo, y en ese sentido, creo que el Gobierno tiene que tomar un rol de liderazgo (...): ir a convencer a su sector, dar muestras de que está aperturado en ese sentido".

No obstante, el gremialista estimó que "como no están los votos -pueden estar en el Senado y no en la Cámara de Diputados, que es donde está más fragmentado el sistema-, tenemos un Gobierno que no lidera ni sus propias convicciones, y pareciera que esta iniciativa está totalmente tomada por partidos más chicos e independientes, que no le van a dar los votos a la norma si sale del Senado".