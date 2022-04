Chahin: Debemos escuchar a quienes permitan un aterrizaje suave y no de emergencia hacia la nueva Constitución

El constituyente del Colectivo por el Apruebo Fuad Chahin (DC) expresó que para implementar, eventualmente, la nueva Constitución hay que escuchar a quienes tienen información y experiencia, con el fin de "proponer una transición y un aterrizaje suave y no de emergencia" hacia la Carta Magna que está en construcción.

En conversación con Cooperativa, el ex timonel DC aseguró que espera tener la colaboración de todos los poderes constituidos, porque "las decisiones las tiene que tomar la Convención, pero tienen que colaborar, entregarnos información, eso también puede ser incidente no vinculante", tanto del Ejecutivo como el Parlamento, aunque recalcó que desde el órgano constituyente "también tiene que escuchar, lo deberíamos haber hecho desde un principio".

Criticó, en esta línea, la "soberbia" que ha existido al interior de la Convención, lo que apuntó que "nos ha jugado malas pasadas", por lo que hay que "escuchar más y escuchar a quienes tienen experiencia, información", porque hay normas que requerirán tiempo para implementar porque "puede tener un impacto gigantesco", por ejemplo, en un sistema universal de salud.

"No podemos simplemente por voluntarismo, porque digamos que se tiene que implementar en determinado plazo, eso vaya a ocurrir y vaya a ocurrir bien, sin reflejar estos efectos negativos", recalcó, sino que "tenemos que escuchar mucho a quienes tienen información, tienen experiencia, y que nos pueden permitir proponer una transición y un aterrizaje suave y no de emergencia hacia el nuevo texto constitucional".

TRABAJO EN LA CONVENCIÓN Y NORMAS APROBADAS



El Pleno de la Convención Constitucional, en votación particular, aprobó este viernes sólo uno de los 38 artículos propuestos por la Comisión Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas. Chahin explicó que "muchas de las normas que están ahí contenidas o ya están en el proyecto de Constitución, ya estaban aprobadas en las comisiones temáticas, o normas que ya habían sido definitivamente rechazadas".

Esta situación generó varias críticas, incluso acusando "racismo", pero a juicio del ex parlamentario demócrata cristianao, hay "momentos en que la Convención toma un tono bastante polarizado y descalificación de los distintos extremos".

Además, esta semana también se aprobó la posibilidad que los mayores de 16 años voten de forma voluntaria, a lo que Chahin catalogó como "bien absurda", ya que como está redactada actualmente, sólo permitiría a quienes tienen 17 años a poder sufragar: "está mal hecha y se aprobó esa norma", pero apuntó que esta jornada podría ser corregida y votada nuevamente en el Pleno.

Finalmente, respecto a los cambios que tendrá Carabineros, valoró que se saca a esta institución de las Fuerzas Armadas y se crea un capítulo distinto: "ese era el gran problema, que estaban juntos", y opinó que "tiene que seguir siendo una institución uniformada, pero que se pueda nombrar un director general civil que lo defina el Presidente de la República... eso le permite al Presidente fortalecer el control civil de Carabineros".

Además, descartó la idea de que Carabineros sean definidos como una policía civil, y dijo que "me parece que era un error, porque eso podía entenderse que dejase de ser una policía uniformada, y yo creo que es parte importante del carácter institucional de Carabineros; sería un error, cuando tenemos hoy día una enorme amenaza en materia de seguridad".

A la institución "hay que reformarla para fortalecerla, para hacerla más profesional, más eficiente y con mayor legitimidad, pero no dispararle a los pies a una institución que es fundamental, no sólo para la seguridad de las personas, sino para la mantención de la democracia; si no hay orden público, si no hay seguridad, se pone en riesgo la democracia", concluyó.