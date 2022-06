Comisión de Armonización extendió plazo para entregar informe

La Comisión de Armonización extendió formalmente el plazo para entregar su informe sobre las propuestas de normas constitucionales hasta las 22:00 horas del miércoles, ya que el límite vencía a la medianoche de este lunes.

La particularidad es que Armonización puede presentar un solo informe al pleno, el cual puede aprobar o definitivamente desechar las propuestas. La gestión rechazada no podrá ser reformulada.

Una de las coordinadoras de la comisión, Tammy Pustilnick, manifestó que "pedimos extender el plazo porque es un trabajo muy detallado y que toma mucho tiempo armonizar los 499 artículos del texto borrador de la Constitución. Hemos avanzado ya en el capítulo de Principios, de Sistemas de Justicia, de Participación Democrática, Estado Regional, Órganos Autónomos y Buen Gobierno".

"Estamos avanzando de forma paralela a lo que nos resta, que es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Derechos de la Naturaleza. Esperamos que hoy día en la tarde ya podamos entrar a revisar el capítulo de Reforma Constitucional", recalcó.

En tanto, la Comisión de Normas Transitorias tiene plazo para renovar propuestas hasta esta medianoche y no se descarta que pueda ser extendido hasta mañana. Este lunes, además, se desarrolla una reunión en la sede de la Convención, en el centro de Santiago, para definir las fechas pendientes.

Sumado a ello, esta mañana el convencional Fernando Atria dijo coincidir con las palabras que dio el ministro Giorgio Jackson en torno a que si gana el rechazo es posible que muchas reformas del programa de Gobierno no se puedan hacer.

"Todo Chile sabe qué es lo que no se ha podido hacer bajo esta Constitución, no se ha podido tener un Sernac de verdad, no se ha podido tener una regulación que sea eficaz para evitar el lucro en las universidades, no se pudo crear un fondo solidario del AUGE", recordó.

Atria añadió que "para eso esta Constitución, la vigente, fue diseñada explícitamente. Entonces, me parece enteramente razonable que el ministro diga que nosotros vamos a empujar una manera de entender la Constitución, si nos vemos obligados a ello, que permita hacer nuestras reformas, pero anticipamos que vamos a tener problemas, porque reformas orientadas en esta misma dirección han tenido problemas en el pasado".